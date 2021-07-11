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Соблазнительная Клочкова спасается от жары на Киевском море

Елена Павлова Елена Павлова
11 июля, 23:48
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Олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова проводит выходные под Киевом и получает удовольствие от жизни, а также радует шикарным фото
Яна Клочкова отдыхает под Киевом
Яна Клочкова отдыхает под Киевом / Фото: Facebook

После гастротура по Львову четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию Яна Клочкова вернулась в столицу и спасается от летней жары на Киевском море. И, похоже, самая титулованная спортсменка Украины сейчас действительно счастлива и довольна своей жизнью. И выглядит 38-летняя Клочкова шикарно.

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"Любить то, что есть, не ждать идеального момента, стараться сполна проживать каждый день, не унывать, как бы сложно ни было, верить в будущее – это и есть благодарность. Внутренний покой приходит именно тогда, когда благодарен за текущее мгновение, когда не суетишься и не изводишь себя мыслями "могло быть лучше". Только в состоянии покоя можно услышать ответы на свои вопросы и понять, куда двигаться", – написала Клочкова в Facebook

Ранее мы рассказывали, что Клочкова боялась свалиться с доски и за свои скрипящие колени. Самая титулованная спортсменка Украины нашла для себя новый водный вид спорта. Четырехкратная олимпийская чемпионка по плаванию теперь увлечена катанием на доске – Supboard. Хотя сначала очень боялась свалиться в воду.

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