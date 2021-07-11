Українська красуня пристрасно цілувалася на даху з чемпіоном Європи

Одна з найкрасивіших пар українського спорту стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук і плавець Михайло Романчук влаштували романтичний вечір перед виїздом на Олімпійські ігри-2020 у Токіо. Ігри в столиці Японії пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Україна на літній Олімпіаді представлять 158 олімпійців.
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Спортсмени, які зовсім скоро будуть боротися за медалі в Японії, пили чай за закаті на одному з дахів Києва з видом на Дніпро, танцювали при свічках і цілувалися. А легкоатлетка була чарівна у золотому летючому платті з розпущеним волоссям.
"Слова тут просто зайві...", – підписала фото і відео з коханим чоловіком в Instagram Марина
"Пристрасна гаряча любов двох птахів", – написав один з фоловерів Бех-Романчук. "Коли любов у повітрі", "Крутишки", "Кайфуйте, красені", – писали інші підписники.
Раніше ми писали, що зірка світового спорту в захваті від столиці.
А також повідомляли, що Україна представила форму на Олімпіаду-2020: кольори символізують надію і віру.