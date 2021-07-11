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Українська красуня пристрасно цілувалася на даху з чемпіоном Європи

Олена Павлова Олена Павлова
11 липня, 23:10
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Чемпіонка Європи зі стрибків у довжину Марина Бех та чемпіон Європи з плавання Михайло Романчук влаштували в Києві романтичний вечір перед виїздом на Олімпіаду-2020 у Токіо
Марина Бех та Михайло Романчук влаштували побачення на даху
Марина Бех та Михайло Романчук влаштували побачення на даху / Фото: Instagram

Одна з найкрасивіших пар українського спорту стрибунка в довжину Марина Бех-Романчук і плавець Михайло Романчук влаштували романтичний вечір перед виїздом на Олімпійські ігри-2020 у Токіо. Ігри в столиці Японії пройдуть з 23 липня по 8 серпня. Україна на літній Олімпіаді представлять 158 олімпійців.

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Спортсмени, які зовсім скоро будуть боротися за медалі в Японії, пили чай за закаті на одному з дахів Києва з видом на Дніпро, танцювали при свічках і цілувалися. А легкоатлетка була чарівна у золотому летючому платті з розпущеним волоссям.

"Слова тут просто зайві...", – підписала фото і відео з коханим чоловіком в Instagram Марина

"Пристрасна гаряча любов двох птахів", – написав один з фоловерів Бех-Романчук. "Коли любов у повітрі", "Крутишки", "Кайфуйте, красені", – писали інші підписники.

Закохані Марина Бех та Михайло Романчук
Закохані Марина Бех та Михайло Романчук / Фото: Instagram

/ Фото: Instagram

Раніше ми писали, що зірка світового спорту в захваті від столиці.

А також повідомляли, що Україна представила форму на Олімпіаду-2020: кольори символізують надію і віру.

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3
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6
3
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3
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0
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#
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О
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3
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7
2
Чехія
3
3:2
4
3
Хорватія
3
4:3
4
4
Шотландія
3
1:5
1
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#
Команда
І
Г
О
1
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3
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7
2
Іспанія
3
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5
3
Словаччина
3
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3
4
Польща
3
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1
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#
Команда
І
Г
О
1
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5
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4
3
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