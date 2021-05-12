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Скандальна бігунка перевищила швидкість – тепер доведеться відпрацьовувати

12 травня, 22:54

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Переможниця Олімпійських ігор Кастер Семеня з ПАР змушена буде попрацювати 50 годин на благо суспільства за перевищення швидкості

/ Фото: AFP

Дворазова олімпійська чемпіонка в бігу на 800 м Кастер Семеня засуджена до 50 годин громадських робіт за порушення швидкісного режиму при водінні автомобіля в ПАР. Раніше Семеня вирішила змінити дистанцію, щоб не пити гормони.

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Семеня була арештована 6 травня в Преторії і звільнена під заставу в 35 доларів. На наступний день вона з'явилася до суду і визнала себе винною в порушенні ПДР.

Друге судове слухання буде у серпні, коли влада повідомить, чи виконала Семеня громадські роботи.

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Нагадаємо, що у Кастер гіперандрогенія – підвищений від природи рівень чоловічих гормонів. Це дає їй природну перевагу на біговій доріжці перед звичайними жінками. Тому Міжнародна федерація легкої атлетики на деяких жіночих дистанціях обмежила рівень тестостерону в крові спортсменок до 5 наномоль на літр крові. У минулому Кастер пробувала гормональну терапію, але після цього її результати серйозно падали.

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Семеня намагалася скасувати обмеження World Athletics через суд і навіть скаржилася в комісаріат ООН з прав людини. Спортсменка запевняла, що гіперандрогенія – не хвороба, а природна особливість. І вимога пити ліки без медичних показань – це порушення її людських прав. Однак суд Кастер програла.

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