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Олімпійська чемпіонка доводитиме в суді, що вона жінка

25 лютого, 20:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Кастер Семеня звернулася до Європейського суду з прав людини

Дворазова олімпійська чемпіонка Кастер Семеня звернулася до Європейського суду з прав людини, щоб оскаржити правило про недопуск до стартів спортсменок з підвищеним тестостероном.

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За правилом, введеному 2018 року, Семеня і інші легкоатлетки повинні знижувати рівень тестостерону до 5 нмоль/л за допомогою гормональних препаратів, щоб мати можливість змагатися на дистанціях від 400 м до 1500 м.

Уже безуспішно оскарживши дані вимоги в Спортивному арбітражному суді (CAS) і Федеральному верховному суді Швейцарії, Семеня звернулася до Європейського суду з прав людини в Страсбурзі.

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"Я сподіваюся, що Європейський суд покладе край давнім порушень прав людини стосовно жінок-спортсменок. Все, чого ми просимо, – це дозволити нам вільно виступати раз і назавжди як сильним і безстрашним жінкам, якими ми є і завжди були", – заявила спортсменка.

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Кастер Семеня народилася 7 січня 1991 року в ПАР. Олімпійська чемпіонка 2012 і 2016 року в бігу на 800 метрів, чемпіонка світу 2009, 2011 і 2017 років в бігу на 800 метрів.

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