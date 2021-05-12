Скандальная бегунья превысила скорость – теперь придется отрабатывать

Победительница Олимпийских игр Кастер Семеня из ЮАР вынуждена будет поработать 50 часов на благо общества за превышение скорости

/ Фото: AFP

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 м Кастер Семеня приговорена к 50 часам общественных работ за нарушение скоростного режима при вождении автомобиля в ЮАР. Ранее Семеня решила сменить дистанцию, чтобы не пить гормоны.

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Семеня была арестована 6 мая в Претории и освобождена под залог в 35 долларов. На следующий день она явилась в суд и признала себя виновной в нарушении ПДД.

Семене предстоит второе судебное слушание в августе, когда власти сообщат, выполнила ли она общественные работы.

Напомним, что у Кастер гиперандрогения – повышенный от природы уровень мужских гормонов. Это дает ей естественное преимущество на беговой дорожке перед обычными женщинами. Поэтому Международная федерация легкой атлетики на некоторых женских дистанциях ограничила уровень в тестостерона в крови спортсменок до 5 наномоль на литр крови. В прошлом Кастер пробовала гормональную терапию, но после этого ее результаты серьезно падали.

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Семеня пыталась отменить ограничения World Athletics через суд и даже жаловалась в комиссариат ООН по правам человека. Спортсменка уверяла, что гиперандрогения – не болезнь, а природная особенность. И требование пить лекарства без медицинских показаний – это нарушение ее человеческих прав. Однако суд Кастер проиграла.