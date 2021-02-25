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Олимпийская чемпионка будет доказывать в суде, что она женщина

25 февраля, 20:30

Любомир Луканюк Любомир Луканюк

Кастер Семеня обратилась в Европейский суд по правам человека

Двукратная олимпийская чемпионка Кастер Семеня обратилась в Европейский суд по правам человека, чтобы оспорить правило о недопуске к стартам спортсменок с повышенным тестостероном.

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По правилу, введенному в 2018 году, Семеня и другие легкоатлетки должны снижать уровень тестостерона до 5 нмоль/л при помощи гормональных препаратов, чтобы иметь возможность соревноваться на дистанциях от 400 м до 1500 м.

Уже безуспешно оспорив данные требования в Спортивном арбитражном суде (CAS) и Федеральном верховном суде Швейцарии, Семеня обратилась в Европейский суд по правам человека в Страсбурге.

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"Я надеюсь, что Европейский суд положит конец давним нарушениям прав человека в отношении женщин-спортсменок. Все, чего мы просим, – это позволить нам свободно выступать раз и навсегда как сильным и бесстрашным женщинам, которыми мы являемся и всегда были", – заявила спортсменка.

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Кастер Семеня родилась 7 января 1991 года в ЮАР. Олимпийская чемпионка 2012 и 2016 года в беге на 800 метров, чемпионка мира 2009, 2011 и 2017 годов в беге на 800 метров.

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легкая атлетика Кастер Семеня
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