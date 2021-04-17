Скандальная легкоатлетка Кастер Семеня сменит дистанцию, чтобы не пить гормоны

Олимпийская чемпионка в беге на 800 метров Кастер Семеня намерена пробиться на Олимпийские игры в Токио на дистанции 5000 метров

Двукратная олимпийская чемпионка в беге на 800 метром Кастер Семеня выиграла забег на 5000 метров на чемпионате ЮАР и объявила о том, что в ближайшем будущем сосредоточится именно на этой дистанции.

Реклама

Читайте также: Кастер Семеня: Меня использовали, как морскую свинку для экспериментов

На чемпионате ЮАР Семеня пробежала 5000 метров за 15.52,28, в то время как олимпийский норматив – 15.10,00. Тем не менее, южноафриканка все равно полна решимости, поскольку для того, чтобы стартовать на профильных дистанциях от 400 до 1500 метров ей необходимо искусственно снижать природный уровень тестостерона.

У Кастер гиперандрогения – повышенный от природы уровень мужских гормонов. Это дает ей естественное преимущество на беговой дорожке перед обычными женщинами. Помимо Семени подобными особенности отличаются и некоторые другие бегуньи на 800 метров – Аннет Негеса из Уганды, Маргарет Вамбуи из Кении и Франсин Нийонсаба из Бурунди. Поэтому Международная федерация легкой атлетики на некоторых женских дистанциях ограничила уровень в тестостерона в крови спортсменок до 5 наномоль на литр крови. В прошлом Кастер пробовала гормональную терапию, но после этого ее результаты серьезно падали.

В тренде Пережил катастрофу шаттла и вернулся в космос спустя 30 лет: невероятная история мяча

Реклама

Семеня пыталась отменить ограничения World Athletics через суд, и даже жаловалась в комиссариат ООН по правам человека. Спортсменка уверяла, что гиперандрогения – не болезнь, а природная особенность. И требование пить лекарства без медицинских показаний – это нарушение ее человеческих прав. Однако суд Кастер проиграла, и в итоге встала перед выбором – либо смириться и пить гормоны, либо завершать карьеру, либо сменить специализацию. Сначала 30-летняя атлетика думала об освоении забегов на 200 метров, но в итоге предпочла более длинную дистанцию.

Подпишись на наш telegram Только самое важное и интересное

Подписаться

Реклама