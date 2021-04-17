Скандальна легкоатлетка Кастер Семеня змінить дистанцію, щоб не пити гормони

Олімпійська чемпіонка в бігу на 800 метрів Кастер Семеня має намір пробитися на Олімпійські ігри в Токіо на дистанції 5000 метрів

Дворазова олімпійська чемпіонка в бігу на 800 метром Кастер Семеня виграла забіг на 5000 метрів на чемпіонаті ПАР і оголосила про те, що в найближчому майбутньому зосередиться саме на цій дистанції.

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На чемпіонаті ПАР Семеня пробігла 5000 метрів за 15.52,28, в той час як олімпійський норматив – 15.10,00. Проте, південноафриканка все одно сповнена рішучості, оскільки для того, щоб стартувати на профільних дистанціях від 400 до 1500 метрів їй необхідно штучно знижувати природний рівень тестостерона.

У Кастер гіперандрогенія – підвищений від природи рівень чоловічих гормонів. Це дає їй природну перевагу на біговій доріжці перед звичайними жінками. Крім Семені подібними особливостями відрізняються і деякі інші легкоатлетки, що быгають 800 метрів – Аннет Негеса з Уганди, Маргарет Вамбуі з Кенії і Франсін Нійонсаба з Бурунді. Тому Міжнародна федерація легкої атлетики на деяких жіночих дистанціях обмежила рівень тестостерону в крові спортсменок до 5 наномоль на літр крові. У минулому Кастер пробувала гормональну терапію, але після цього її результати серйозно падали.

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Семеня намагалася скасувати обмеження World Athletics через суд, і навіть скаржилася в комісаріат ООН з прав людини. Спортсменка запевняла, що гіперандрогенія – не хвороба, а природна особливість. І вимога пити ліки без медичних показань – це порушення її прав. Однак суд Кастер програла, і в підсумку встала перед вибором – або змиритися і пити гормони, або завершувати кар'єру, або змінити спеціалізацію. Спочатку 30-річна атлетика думала про освоєння забігів на 200 метрів, але в підсумку воліла довшу дистанцію.

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