Крок до абсолютного рекорду. Неймовірна результативність українців на Дефлімпіаді-2021

Збірна України здобула 12 медалей у восьмий день змагань на Дефлімпійських іграх

Україна лідирує у медальному заліку Дефлімпіади-2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бразилії триває Дефлімпіада-2021. За восьмий день змаганнь українські спортсмени завоювали 12 нагород , Серед них 3 золоті, 6 срібних та 3 бронзові. Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет.

Україна поповнила медальний залік у чотирьох видах спорту – кульовій стрільбі, настільному тенісі, легкій атлетиці та плаванні.

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Фінальну точку сьогодні поставила національна дефлімпійська збірна з плавання, щоправда, без золотої нагороди, але із 3 срібними та 2 бронзовими нагородами. Загалом команда виборола перше місце серед збірних команд із плавання з результатом у 29 медалей.

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Усі медалі України за восьмий день Дефлімпіади-2021:

Золото: кульова стрілянина – Інна Афонченко (пневматичний пістолет, 25 м), настільний теніс – Юлія Ходько / Марія Васильєва (пара), легка атлетика – Крістіна Кіняйкіна (біг на 400 м);

кульова стрілянина – Інна Афонченко (пневматичний пістолет, 25 м), настільний теніс – Юлія Ходько / Марія Васильєва (пара), легка атлетика – Крістіна Кіняйкіна (біг на 400 м); Срібло: настільний теніс – Роксолана Будник / Катерина Завиновська, Антон Велієв / Григорій Кузьменко (обидва – пара), легка атлетика – Соломія Куприч (біг на 400 м), плавання – Ілля Султанов (50 м вільним стилем), Дар'я Тарасенко (50 м батерфяєм) , мікст-естафета 4х100 м комплексним плаванням;

настільний теніс – Роксолана Будник / Катерина Завиновська, Антон Велієв / Григорій Кузьменко (обидва – пара), легка атлетика – Соломія Куприч (біг на 400 м), плавання – Ілля Султанов (50 м вільним стилем), Дар'я Тарасенко (50 м батерфяєм) , мікст-естафета 4х100 м комплексним плаванням; Бронза: настільний теніс – Геннадій Закладний / Максим Овчаренко (пара), плавання – Ірина Терещенко (50 м батерфляєм), Ростислав Якубовський (200 м батерфляєм).

Україна продовжує залишатися абсолютним лідером медального заліку Дефлімпіади – 89 медалей, з них 42 золоті. До абсолютного рекорду України за кількістю нагород лишилося 10 медалей.

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Нагороди на Дефлімпіаді-2021 вже здобули представники 42 країн.

Топ-5 медального заліку

1. Україна – 42+22+52 (89)

2. США – 17+5+16 (38)

3. Японія – 11+7+9 (27)

4. Іран – 8+7+10 (25)

5. Південна Корея – 7+12+10 (29)

Дефлімпійські ігри триватимуть у Бразилії до 15 травня. У змаганнях беруть участь спортсмени із порушенням слуху. Усього буде розіграно 209 комплектів нагород.

Єлисавета Топчанюк (велоспорт) і команда українських каратистів завоювали золоті нагороди / Фото: НОК України

На останніх трьох Дефлімпіадах Україна фінішувала другою у медальному заліку, єдине перше місце за цим показником – у 2003 році.

Збірні Росії та Білорусі не допущені до змагань через повномасштабне вторгнення в Україну.