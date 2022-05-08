Золотий рекорд. Україна лідирує на Дефлімпіаді-2021

Шостий день Дефлімпійських ігор, що проходять у Бразилії, подарував збірній Україні 6 медалей та новий рекорд перемог на іграх

Новий рекорд України на Дефлімпіаді-2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

Дефлімпійська збірна України продовжує підкорювати світ. Шостий день змагань у Бразилії подарував дві нові перемоги та всього 6 медалей. Усього Україна вже має 31 золоту нагороду – це рекорд за цим показником на Дефлімпійських іграх. А змагання ще триватимуть тиждень.

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Більшість успіхів українців за 7 травня було досягнуто у плаванні. Чемпіоном на дистанції 200 метрів брасом став Олексій Коломієць.

Українським золотом завершилася змішана естафета зі спортивного орієнтування – чемпіонами Дефлімпіади-2021 стали Яна Мельник, Ганна Андросович, Дмитро Левін та Дмитро Плахотник.

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Таким чином, всього на світовому турнірі українці вже здобули 64 медалі: 31 – золото, 15 – срібло, 18 бронза. Завдяки таким результатам Україна продовжує займати лідируючу позицію на Дефлімпіаді-2021, де змагаються спортсмени з порушенням слуху.

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Паралімпійська збірна України з футболу вийшла до чвертьфіналу чемпіонату світу серед спортсменів з порушенням опорно-рухового апарату. Там її суперником стане Ірландія.