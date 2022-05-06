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СЬОГОДНІ Спорт Новини футболу

Україна зіграє у чвертьфіналі ЧС-2022! Ідеальний матч футболістів-паралімпійців

Євген Щербаков Євген Щербаков редактор Спорт Сьогодні
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6 травня, 22:01
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Паралімпійська збірна України стала переможцем своєї групи на чемпіонаті світу, вигравши всі три матчі
Паралімпійська збірна України зіграє у чвертьфіналі чемпіонату світу
Паралімпійська збірна України зіграє у чвертьфіналі чемпіонату світу / Фото: УАФ, Колаж: Сьогодні

Збірна України провела ідеальний груповий етап на чемпіонаті світу серед гравців із порушеннями опорно-рухового апарату в Іспанії. Після перемоги над господарями у першому поєдинку, українські гравці завоювали ще два успішні результати.

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Аби стати першими у групі, необхідно було не програти в останньому матчі збірній Аргентині. Цього українським паралімпійцям виявилося замало.

Аргентина відкрила рахунок у матчі, але більше вразити ворота України не змогла. У відповідь наші гравці організували 5 забитих м'ячів: хет-трик оформив Доненко, ще по голу у свій актив записали Романчук та Лень. У підсумку 5:1 на користь українців.

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Таким чином, паралімпійська збірна Україна здобула 3 перемоги та перше місце у групі D, що дозволило вийти до чвертьфіналу змагань. Матч 1/4 фіналу пройде 9 травня, суперник стане відомим пізніше.

Петраков налаштований поїхати на ЧС-2022 до Катару
Петраков налаштований поїхати на ЧС-2022 до Катару / Фото: УАФ, Колаж: Сьогодні

Національна збірна України з футболу провела перше відкрите тренування, перед яким головний тренер Олександр Петраков розповів про стан справ у команді.

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