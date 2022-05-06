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Гравці відмовляються від відпочинку, усі хочуть на ЧС-2022. Петраков відкрив таємниці збірної України

Євген Щербаков Євген Щербаков редактор Спорт Сьогодні
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6 травня, 20:24
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Головний тренер збірної України вперше поспілкувався з журналістами, де розповів про труднощі команди та пріоритети у підготовці
Петраков налаштований поїхати на ЧС-2022 до Катару
Петраков налаштований поїхати на ЧС-2022 до Катару / Фото: УАФ, Колаж: Сьогодні

Збірна України продовжує підготовку до офіційних поєдинків у Словенії. Сьогодні головний тренер збірної України провів першу відкриту пресконференцію після початку тренувального процесу. У розташуванні команди на даний момент усі гравці з УПЛ, легіонери приєднаються до команди пізніше.

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Олександр Петраков не бачив особливих труднощів у збиранні гравців національної команди. Крім цього наставник дуже сильно хоче потрапити до Катару, про що неодноразово заявляв і раніше:

"Зібрати команду було нескладно. Нам зробили спецперепустку, щоб виїхати з країни. Шахтар та Динамо вже були в Європі. Особливих труднощів із цим не було. Щодо значення гри із Шотландією – ми хочемо потрапити у фінальну частину чемпіонату світу.

Президент УАФ Андрій Павелко сказав, що є така пропозиція, яку нам робить президент УЄФА Александер Чеферін. Я прийняв його одразу. Я добре знаю Чеферіна, він часто бував в Україні. Можу тільки подякувати йому та Словенії за те, що вони для нас зробили. Вчора я був в офісі президента Футбольного союзу Словенії, це був добрий прийом. Велике спасибі Словенії. Дай Боже, щоб нам пощастило у Шотландії."

/ Фото: УАФ

Перший спаринг проти Борусії Менхенгладбах Петраков розглядає як офіційний матч, аби гравці з повною відповідальністю підійшли до нього. Адже півроку футболісти з УПЛ без ігрової практики:

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"У нашій країні зараз немає чемпіонату. Тому треба налаштувати хлопців, щоб вони думали, що ця гра є офіційною, а не товариською. Ми призупинили чемпіонат у грудні та не грали півроку. Футболісти викладатимуться повністю. Незабаром про спаринги буде оголошено. Розумієте, ситуація така, що футболісти грають чемпіонати. Збірна України вперше потрапила в такі обставини, тому дуже важко знайти спаринг-партнера."

/ Фото: УАФ

Також Олександр Петраков не виключає про появу нових футболістів у розташуванні збірної. Після питання про виклик Ігнатенка з Бордо головний тренер збірної заінтригував журналістів:

" Потрібно, щоби була інтрига. Трохи зачекайте. 16 травня до нас прибуде Зубков, Качараб, Яремчук, Сікан. Вони грають за свої клуби 15-го, тому я спитав, скільки днів їм потрібно на відпочинок. Вони відповіли, що не потребують відпочинку та їдуть до збірної. Це дуже добре."

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Після стикових матчів плей-офф у відборі на ЧС-2022, на збірну України чекають ще три офіційні матчі в червні в рамках Ліги Націй.

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