Збірна України розгромила Іспанію на чемпіонаті світу з футболу

Наша команда успішно стартувала на світовій першості серед гравців із порушеннями опорно-рухового апарату

Перед матчем команди показали своє відношення до війни. Фото salou.cat / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна України впевнено стартувала на чемпіонаті світу серед гравців із порушеннями опорно-рухового апарату. У матчі-відкритті мундіалю українці розгромили Іспанію – 5:0.

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Далі у нашої команди ще поєдинки проти Північної Ірландії (4 травня) та Аргентини (6 травня).

Дві найкращі команди з групи виходять до чвертьфіналу, повідомляє УАФ.

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Нагадаємо, що збірна України серед гравців із порушеннями опорно-рухового апарату п'ять разів вигравала чемпіонати світу! У 2001, 2003, 2009, 2013 та 2017 роках.