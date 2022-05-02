Збірна України розгромила Іспанію на чемпіонаті світу з футболу

Збірна України впевнено стартувала на чемпіонаті світу серед гравців із порушеннями опорно-рухового апарату. У матчі-відкритті мундіалю українці розгромили Іспанію – 5:0.
Далі у нашої команди ще поєдинки проти Північної Ірландії (4 травня) та Аргентини (6 травня).
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Дві найкращі команди з групи виходять до чвертьфіналу, повідомляє УАФ.
Нагадаємо, що збірна України серед гравців із порушеннями опорно-рухового апарату п'ять разів вигравала чемпіонати світу! У 2001, 2003, 2009, 2013 та 2017 роках.