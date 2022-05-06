Украина сыграет в четвертьфинале ЧМ-2022! Идеальный матч футболистов-паралимпийцев

Паралимпийская сборная Украины стала победителем своей группы на чемпионате мира, выиграв все три матча

Паралимпийская сборная Украины сыграет в четвертьфинале чемпионата мира / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины провела идеальный групповой этап на чемпионате мира среди игроков с нарушениями опорно-двигательного аппарата в Испании. После победы над хозяевами в первом поединке, украинские игроки завоевали еще два успешных результата.

Реклама

Чтобы стать первыми в группе, необходимо было не проиграть сборной Аргентине. Этого украинским паралимпийцам оказалось мало.

Аргентина открыла счет в матче, но больше поразить ворота Украины не смогла. В ответ наши игроки организовали 5 забитых мячей: хет-трик оформил Доненко, еще по голу в свой актив записали Романчук и Лень. В итоге 5:1 в пользу украинцев.

Реклама

Таким образом паралимпийская сборная Украины завоевала 3 победы и первое место в группе D, что позволило выйти в четвертьфинал соревнований. Матч 1/4 финала пройдет 9 мая, соперник станет известен позже.

Петраков настроен поехать на ЧМ-2022 в Катар / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Национальная сборная Украины по футболу провела первую открытую тренировку, перед которой главный тренер Александр Петраков рассказал о состоянии дел в команде.