Игроки отказываются от отдыха, все хотят на ЧМ-2022. Петраков открыл тайны сборной Украины

Главный тренер сборной Украины впервые пообщался с журналистами, где рассказал о трудностях команды и приоритетах в подготовке

Петраков настроен поехать на ЧМ-2022 в Катар / Фото: УАФ, Коллаж: Сегодня

Сборная Украины продолжает подготовку к официальным поединкам в Словении. Сегодня главный тренер сборной Украины провел первую открытую пресс-конференцию после начала тренировочного процесса. В расположении команды на данный момент все игроки из УПЛ, легионеры присоединятся к команде позже.

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Александр Петраков не видел особых трудностей в сборе игроков национальной команды. Кроме этого наставник очень сильно хочет попасть в Катар, о чем неоднократно заявлял и ранее:

"Собрать команду было несложно. Нам сделали спецпропуск, чтобы уехать из страны. Шахтер и Динамо уже были в Европе. Особых трудностей с этим не было. Относительно значения игры с Шотландией – мы хотим попасть в финальную часть чемпионата мира. Президент УАФ Андрей Павелко сказал, что есть такое предложение, которое нам делает президент УЕФА Александер Чеферин. Я принял его сразу. Я хорошо знаю Чеферина, он часто бывал в Украине. Могу только поблагодарить его и Словению за то, что они для нас сделали. Вчера я был в офисе президента Футбольного союза Словении, это был хороший прием. Большое спасибо Словении. Дай Бог, чтобы нам повезло в Шотландии."

Первая тренировка сборной Украины / Фото: УАФ

Первый спарринг против Боруссии Менхенгладбах Петраков рассматривает как официальный матч, чтобы игроки с полной ответственностью подошли к нему. Ведь полгода футболисты из УПЛ без игровой практики:

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"У нас в стране сейчас нет чемпионата. Поэтому нужно настроить ребят, чтобы они думали, что эта игра официальная, а не общительная. Мы приостановили чемпионат в декабре и не играли полгода. Футболисты будут выкладываться полностью. В скором времени о спаррингах будет объявлено. Понимаете, ситуация такова, что у людей проходят чемпионаты. Сборная Украины впервые попала в такие обстоятельства, так что очень трудно найти спарринг-партнера."

Первая тренировка сборной Украины / Фото: УАФ

Также Александр Петраков не исключает о появлении новых футболистов в расположении сборной. После вопроса о вызове Игнатенко из Бордо, главный тренер сборной заинтриговал журналистов:

"Нужно, чтобы была интрига. Немного подождите. 16 мая к нам прибудут Зубков, Качараб, Яремчук, Сикан. Они играют за свои клубы 15-го, поэтому я спросил, сколько дней им нужно на отдых. Они ответили, что не нуждаются в отдыхе и едут в сборную. Это очень хорошо."

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После стыковых матчей плей-офф в отборе на ЧМ-2022, на сборную Украины ждут еще три официальных матча в июне в рамка Лиги Наций.