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Перевершили усі сподівання. Україна штампує медалі на Дефлімпіаді-2021

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
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7 травня, 11:37
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У п'ятий день Дефлімпійських ігор, що відбуваються у Бразилії, українські спортсмени вибороли 12 нагород
Збірна України лідирує у медальному заліку Дефлімпіади-2021
Збірна України лідирує у медальному заліку Дефлімпіади-2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

Збірна України продовжує тріумфальний виступ на літній Дефлімпіаді-2021. У п'ятий день змагань наші спортсмени здобули 12 нагород у п'яти видах спорту: настільному тенісі, плаванні, кульовій стрільбі, велоспорті та спортивному орієнтуванні. Про це повідомляє Національний паралімпійський комітет.

Українські дефлімпійці виграли 5 золотих, 4 срібних та 3 бронзові медалі. У велосипедистки Єлисавети Топчанюк уже три нагороди найвищої проби на Дефлімпіаді-2021. Більше золотих медалей лише в активі плавця Іллі Султанова – чотири.

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Успішно виступили представники України у спортивному орієнтуванні – і у чоловічих, і у жіночих змаганнях наші спортсмени зуміли зайняти весь подіум.

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Усі медалі України четвертого дня Дефлімпіади-2021:

  • Золото: велоспорт – Єлисавета Топчанюк (шосейна гонка), спортивне орієнтування – Назар Левицький (чоловіки) та Ганна Федосєєва (жінки), настільний теніс – чоловіки команда та жінки команда.
  • Срібло: спортивне орієнтування – Дмитро Плахотник (чоловіки) та Ганна Андросович (жінки), кульова стрілянина – Олексій Лазебник (10 м, пневматичний пістолет), плавання – змішана естафета 4х100 м.
  • Бронза: спортивне орієнтування – Дмитро Левін (чоловіки) та Яна Мельник (жінки), плавання – Владислав Кремляков (50 м, спина).

Україна продовжує лідирувати у медальному заліку Дефлімпіади-2021. Усього у збірної 58 нагород, з яких 29 золотих.

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Нагадаємо, що у четвертий день змагань наші дефлімпійці виграли 8 медалей.

Дефлімпійські ігри відбуваються у Бразилії з 1 по 15 травня. У змаганнях беруть участь спортсмени із порушенням слуху. Усього буде розіграно 209 комплектів нагород.

На останніх трьох Дефлімпіадах Україна фінішувала другою у медальному заліку, єдине перше місце за цим показником – у 2003 році.

Єлисавета Топчанюк (велоспорт) і команда українських каратистів завоювали золоті нагороди
Єлисавета Топчанюк (велоспорт) і команда українських каратистів завоювали золоті нагороди / Фото: НОК України

Збірні Росії та Білорусі не допущені до змагань через війну в Україні.

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