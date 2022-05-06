Неймовірне досягнення: Україна встановила новий рекорд на Дефлімпіаді-2021

Збірна України у четвертий день змагань літньої Дефлімпіади-2021 виборола вісім медалей, п'ять з яких золоті

Українські спортсмени лідирують у медальному заліку літньої Дефлімпіади-2021 / Фото: Колаж: Сьогодні

У Бразилії продовжується літня Дефлімпіада-2021. За результатами четвертого дня змагань українські дефлімпійці виграли вісім медалей у трьох видах спорту: дзюдо, кульова стрілянина та плавання, повідомляє Національний паралімпійський комітет України.

З восьми нагород завойованих українцями п'ять золотих та три срібні. Нагадаємо, що в третій день змагань наші дефлімпійці виграли 13 медалей.

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За загальною кількістю завойованих золотих нагород збірна України вже побила свій рекорд у попередніх розіграшах Дефлімпійських ігор з 1993-го по 2017-й. На разі українці виграли 24 золота.

Усі медалі України четвертого дня Дефлімпіади-2021:

Золото: дзюдо – командне дзюдо (чоловіки), командне дзюдо (жінки), кульова стрільба – Інна Афонченко (пневматичний пістолет, 10 метрів), Віолетта Ликова (пневматична гвинтівка, 10 метрів), плавання – Олексій Коломієць (100 м брасом).

дзюдо – командне дзюдо (чоловіки), командне дзюдо (жінки), кульова стрільба – Інна Афонченко (пневматичний пістолет, 10 метрів), Віолетта Ликова (пневматична гвинтівка, 10 метрів), плавання – Олексій Коломієць (100 м брасом). Срібло: плавання – Аніта Махник (100 метрів брасом), Владислав Гриценко (100 метрів брасом), естафета 4х200 вільним стилем.

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Україна четвертий день лідирує у медальному заліку. На рахунку наших дефлімпійців 46 медалей: 24 золоті, 9 срібних та 13 бронзових. У збірної США, яка йде на другому місці медального заліку, 20 нагород, вісім з яких золоті.

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Топ-5 медального заліку:

1. Україна – 24 + 9 + 13 (46);

– 24 + 9 + 13 (46); 2. США – 8 + 2 + 10 (20);

3. Японія – 6+4+4 (14);

4. Іран – 4 + 5 + 6 (15);

5. Франція – 3+0+4 (7).

Додамо, що Дефлімпійські ігри відбуваються у Бразилії з 1 по 15 травня. Загалом на змаганнях розіграють 209 комплектів нагород. На останніх трьох Дефлімпіадах Україна фінішувала другою у медальному заліку, єдине перше місце за цим показником – у 2003 році.

Збірні Росії та Білорусі не допущені до змагань через війну в Україні.