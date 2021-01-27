Сексуальна українська легкоатлетка показала себе майстром на кухні

Призерка чемпіонату світу з легкої атлетики Марина Бех-Романчук вміють не тільки добувати медалі на стадіонах. Українська спортсменка, яка вже більше двох років одружена з плавцем Михайлом Романчуком, намагається порадувати його і себе і в кулінарії. Сьогодні 25-річна стрибунка в довжину приготувала страва, більше відомої на заході України.

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Нещодавно легкоатлетка Марина Бех позувала перед тренуванням.

Спочатку дівчина запропонувала передплатникам в Instagram вгадати, чим саме вона збирається порадувати чоловіка, вибравши одне з трьох страв.

У підсумку, виявилося, що це – гомбовці. Готують їх з сиру, манної крупи, яєць і цукру з додаванням кориці. Кажуть, виходить дуже смачно. Правда, поки що атлетка не повідомив про результати своєї праці. Залишається сподіватися, що Михайло не залишився розчарованим.

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Також дівчина показала, що п'є власноруч приготований годину з цитрусами, приправивши ролик романтичною музикою.

Відео: Instagram

Поки що Бех-Романчук тренується в Хмельницькому і готується до змагань. Влітку вона представлятиме Україну на Олімпійських іграх в Токіо.

Раніше Марина Бех блиснула тілом після свят.

Дивіться, як Марина каталася з чоловіком на гірських лижах:

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