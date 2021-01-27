Сексуальная украинская легкоатлетка показала себя мастером на кухне

Призерка чемпионата мира по легкой атлетике Марина Бех-Романчук умеют не только добывать медали на стадионах. Украинская спортсменка, которая уже более двух лет замужем за пловцом Михаилом Романчуком, старается порадовать его и себя и в кулинарии. Сегодня 25-летняя прыгунья в длину приготовила блюдо, больше известной на западе Украины.

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Недавно легкоатлетка Марина Бех попозировала перед тренировкой.

Сначала девушка предложила подписчикам в Instagram угадать, чем именно она собирается порадовать супруга, выбрав одно из трех блюд.

В итоге, оказалось, что это – гамбовцы. Готовят их из творога, манной крупы, яиц и сахара с добавлением корицы. Говорят, получается очень вкусно. Правда, пока что атлетка не сообщила о результатах своего труда. Остается надеяться, что Михаил не остался разочарованным.

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Также девушка показала, что пьет собственноручно приготовленный чай с цитрусовыми, приправив ролик романтической музыкой.

Марина Бех-Романчук пьет чай Видео: Instagram

Пока что Бех-Романчук тренируется в Хмельницком и готовится к соревнованиям. Летом она будет представлять Украину на Олимпийских играх в Токио.

Ранее Марина Бех блеснула телом после праздников.

Смотрите, как Марина каталась с мужем на горных лыжах:

Марина Бех катается на горных лыжах в Карпатах

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