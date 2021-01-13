Русский
$ 28,05
34,08
  1. Спорт
  2. Інші новину спорту

Легкоатлетка-красуня Марина Бех позувала перед тренуванням

13 січня, 18:02

Андрій Фоменко Андрій Фоменко

Призерка чемпіонату світу не втомлюється ділитися своїми кадрами з публікою

Знаменита українська спортсменка Марина Бех-Романчук продовжує готуватися до зимового сезону. Дівчина досягає успіхів не тільки в секторах стадіону, а й серед користувачів соцмереж – завдяки своїй привабливій зовнішності. Сьогодні легкоатлетка продемонстріпровала два невеликих відео. Днями сексуальна стрибунка Марина Бех блиснула тілом після свят.

Реклама

Мешканка Хмельницького задокументувала і ранкове тренування, і вечірнє. Спершу Марина просто показала, як розминає стопу.

А вже перед другим заняттям за день зняла себе перед дзеркалом. Правда, всупереч очікуванням багатьох шанувальників, Бех-Романчук з'явилася одягненою, втім показала свій манікюр і значних розмірів сумку.

В тренді
Перша українка перемогла на тенісному Australian Open-2021

Нагадаємо, в 2020 році багато змагання скасували, але Бех-Романчук стала призеркою кількох турнірів і однією з найуспішніших українок в світі. Асоціація спортивних журналістів назвала її спортсменкою року, а в нашому опитуванні вона посіла друге місце, поступившись лише дзюдоїстці Дарині Білодід.

Реклама

Нещодавно Марина показала "вид зверху" на тренуванні:

Відео: Instagram

Дивіться календар купальників-2020 від красунь українського спорту.

Підпишись на наш telegram

Лише найважливіше та найцікавіше

Підписатися

Реклама

легка атлетика відео тренування Марина Бех
Читайте Segodnya.ua у Google News

Реклама

Новини партнерів

Загрузка...

Популярні статті

Богині у вогні та лайках: календар купальників-2020 від красунь українського спорту
Богині у вогні та лайках: календар купальників-2020 від красунь українського спортуІнші
Фото повністю голої спортсменки забанили в Instagram. Але вона опублікувала його знову
Фото повністю голої спортсменки забанили в Instagram. Але вона опублікувала його зновуІнші
Спортсменка з голими грудьми запропонувала подивитися на неї і сказати, що відчуваєш
Спортсменка з голими грудьми запропонувала подивитися на неї і сказати, що відчуваєшІнші
Красуня-легкоатлетка Бех показала свої форми і різдвяний стіл
Красуня-легкоатлетка Бех показала свої форми і різдвяний стілІнші
Табу на нижню білизну: неслухняна словацька спортсменка почала 2021 рік з оголення
Табу на нижню білизну: неслухняна словацька спортсменка почала 2021 рік з оголенняІнші
Продає себе за п'ять доларів. Гімнастка обіцяла завершити кар'єру в порно, але не дотримала слова
Продає себе за п'ять доларів. Гімнастка обіцяла завершити кар'єру в порно, але не дотримала словаІнші

Новини партнерів

Загрузка...
загрузка...

Ми оновили правила збору та зберігання персональних даних

Ви можете ознайомитисЬ зі змінами в політиці конфіденційності. Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з оновленими правилами і даєте дозвіл на використання файлів cookie.

Прийняти