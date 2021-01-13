Легкоатлетка-красуня Марина Бех позувала перед тренуванням

Знаменита українська спортсменка Марина Бех-Романчук продовжує готуватися до зимового сезону. Дівчина досягає успіхів не тільки в секторах стадіону, а й серед користувачів соцмереж – завдяки своїй привабливій зовнішності. Сьогодні легкоатлетка продемонстріпровала два невеликих відео. Днями сексуальна стрибунка Марина Бех блиснула тілом після свят.

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Мешканка Хмельницького задокументувала і ранкове тренування, і вечірнє. Спершу Марина просто показала, як розминає стопу.

А вже перед другим заняттям за день зняла себе перед дзеркалом. Правда, всупереч очікуванням багатьох шанувальників, Бех-Романчук з'явилася одягненою, втім показала свій манікюр і значних розмірів сумку.

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Нагадаємо, в 2020 році багато змагання скасували, але Бех-Романчук стала призеркою кількох турнірів і однією з найуспішніших українок в світі. Асоціація спортивних журналістів назвала її спортсменкою року, а в нашому опитуванні вона посіла друге місце, поступившись лише дзюдоїстці Дарині Білодід.

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Нещодавно Марина показала "вид зверху" на тренуванні:

Відео: Instagram

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