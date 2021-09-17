З думкою про пандемію: в Пекіні назвали девіз Олімпіади

Організаційний комітет зимових Олімпійських ігор в Пекіні представив офіційний девіз змагань.

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"Разом заради спільного майбутнього" – під таким гаслом в лютому наступного року пройде Олімпіаді в китайській столиці.

"Девіз відображає здатність Ігор долати глобальні виклики, демонструє єдність і колективні зусилля, втілюючи основні цінності олімпійського руху і мету досягнення єдності, миру і прогресу у всьому світі.

Ці слова також відображають загальні вимоги людства про те, що світ повинен працювати разом заради кращого майбутнього, особливо з урахуванням особливої ситуації з пандемією COVID-19", – йдеться в повідомленні оргкомітету.