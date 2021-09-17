17 вересня 19:30
Десна --
Рух --
18 вересня 14:00
Інгулець --
Колос --
18 вересня 17:00
Маріуполь --
Шахтар --
18 вересня 17:00
Дніпро-1 --
Верес --
18 вересня 19:30
Динамо --
Олександрія --
19 вересня 17:00
Ворскла --
Минай --
19 вересня 19:30
Зоря --
Чорноморець --
19 вересня 19:30
Львів --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Рух --
Динамо --
25 вересня 00:00
Шахтар --
Верес --
25 вересня 00:00
Дніпро-1 --
Зоря --
25 вересня 00:00
Колос --
Ворскла --
25 вересня 00:00
Десна --
Металіст 1925 --
25 вересня 00:00
Минай --
Львів --
25 вересня 00:00
Олександрія --
Маріуполь --
25 вересня 00:00
Чорноморець --
Інгулець --
22 вересня 21:00
Шахтар --
Динамо --
28 вересня 19:45
Аякс --
Бешикташ --
28 вересня 19:45
Шахтар --
Інтер --
28 вересня 22:00
ПСЖ --
Манчестер Сіті --
28 вересня 22:00
Лейпциг --
Брюгге --
28 вересня 22:00
Порту --
Ліверпуль --
28 вересня 22:00
Мілан --
Атлетіко --
28 вересня 22:00
Боруссія Д --
Спортинг --
28 вересня 22:00
Реал --
Шериф --
29 вересня 19:45
Аталанта --
Янг Бойз --
29 вересня 19:45
Зеніт --
Мальме --
29 вересня 22:00
Баварія --
Динамо --
29 вересня 22:00
Бенфіка --
Барселона --
29 вересня 22:00
Манчестер Юнайтед --
Вільярреал --
29 вересня 22:00
Вольфсбург --
Севілья --
29 вересня 22:00
Зальцбург --
Лілль --
29 вересня 22:00
Ювентус --
Челсі --
Спорт
Меню
google news Ми в Google News Змінити мову на: RU logo
Що розгляне РНБО? Що розгляне РНБО? 💥 Загострення на Донбасі ⛔ Осінній локдаун через штам "Дельта" 💰 Легалізація криптовалют в Україні
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

З думкою про пандемію: в Пекіні назвали девіз Олімпіади

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
17 вересня, 16:30
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Світ повинен працювати разом заради кращого майбутнього, так вважають організатори зимової Олімпіади в китайській столиці, яка пройде в лютому
Олімпіада-2022 отримала девіз
Олімпіада-2022 отримала девіз

Організаційний комітет зимових Олімпійських ігор в Пекіні представив офіційний девіз змагань.

Читайте також: Все, що потрібно знати про Пекін-2022

Реклама

"Разом заради спільного майбутнього" – під таким гаслом в лютому наступного року пройде Олімпіаді в китайській столиці.

"Девіз відображає здатність Ігор долати глобальні виклики, демонструє єдність і колективні зусилля, втілюючи основні цінності олімпійського руху і мету досягнення єдності, миру і прогресу у всьому світі.

Ці слова також відображають загальні вимоги людства про те, що світ повинен працювати разом заради кращого майбутнього, особливо з урахуванням особливої ситуації з пандемією COVID-19", – йдеться в повідомленні оргкомітету.

Зимові Олімпійські ігри в Пекіні пройдуть з 4 по 20 лютого 2022 року.

Реклама

У США закликають бойкотувати Олімпіаду-2022 або відібрати її у Китаю через геноцид. У 2018 році незалежна комісія ООН заявила, що отримала достовірні повідомлення про те, що не менше мільйона уйгурів та інших мусульман містяться в таборах в китайському регіоні Сіньцзян.

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
Спорт Сьогоднi в telegram-каналi Пiдпишись на RSS-канал Спорт Сьогоднi на Google News

Рекомендації

Спорт
Більше новин
Реклама
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Спортивні історії
Хочу ще
Спортивні красуні
Більше красунь
Останні новини
Більше новин
Дівчата покеру
PokerMatch

Фатіма
Де Мело

Нідерланди
Фото красуні
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
1970К
2
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1436К
3
Олександр Усик Олександр Усик
1088К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1007К
5
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
804К
6
Іван Редкач Іван Редкач
666К
7
Володимир Кличко Володимир Кличко
625К
8
Андрій Лунін Андрій Лунін
504К
9
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
501К
10
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
429К
Рейтинг ТОП-100
Битва супертяжів
25 вересня
До бою Усик - Джошуа
Новини боксу
Покер - це спорт!
Новини покеру
Петраков - тренер збірної
Опитування
Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Динамо
7
22:2
19
2
Шахтар
7
14:4
16
3
Олександрія
7
8:5
14
4
Десна
7
11:12
13
5
Дніпро-1
7
12:8
13
6
Ворскла
7
13:7
12
7
Зоря
7
13:9
11
8
Верес
7
8:7
11
9
Рух
7
6:9
8
10
Інгулець
7
8:12
7
11
Минай
6
5:7
6
12
Металіст 1925
7
6:12
6
13
Чорноморець
7
9:18
5
14
Колос
6
3:12
5
15
Маріуполь
7
11:16
4
16
Львів
7
4:13
2
Показати бiльше
Пʼятниця, 17 вересня
19:30
Дивись на:
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти на сайт logo
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти