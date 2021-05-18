У США закликали бойкотувати Олімпіаду-2022 або відібрати її у Китаю

У США продовжують звучати заклики бойкотувати Олімпійські ігри в Пекіні. Ненсі Пелосі виступає за дипломатичний бойкот, а Джим Макговерн і зовсім запропонувати позбавити Китай Ігор

У Китаю хочуть забрати Олімпіаду-2022

Спікер Палати представників США Ненсі Пелосі закликала США до дипломатичного бойкоту зимових Олімпійських ігор 2022 року в Пекіні, критикуючи Китай за порушення прав людини і заявляючи, що світові лідери, які будуть присутні на них, втратять свій моральний авторитет.

"Ось те, що я пропоную – і приєднуюся до тих, хто пропонує – це дипломатичний бойкот. Давайте не будемо поважати китайський уряд, відправляючи глав держав в Китай. Якщо глави держав поїдуть до Китаю в світлі триваючого геноциду виникає питання: який моральний авторитет у вас є, щоб знову говорити про права людини в будь-якій точці світу?", – цитує Пелосі Reuters.

А конгресмен Джим Макговерн сказав, що Ігри-2022 слід перенести в іншу країну.

"Якщо ми можемо відкласти Олімпіаду на рік через пандемію, ми напевно зможемо відкласти Олімпіаду на рік через геноцид. Це дасть МОК час переїхати в країну, уряд якої не робить злочинів", – заявив Макговерн.

У 2018 році незалежна комісія ООН заявила, що отримала достовірні повідомлення про те, що не менше 1 мільйона уйгурів та інших мусульман містяться в таборах в китайському регіоні Сіньцзян. Пекін описує їх як центри професійного навчання, спрямовані на викорінення екстремізму, і категорично відкидає звинувачення в жорстокому поводженні і геноциді.

Раніше ми писали, що дівчина стала спортсменкою заради мрії діда, якого на Олімпіаду не пустили фашисти. Скелетоністка Джорджі Коен хоче пробитися на Ігри в Пекіні.