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С мыслью о пандемии: в Пекине назвали девиз Олимпиады

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакции Спорт
17 сентября, 16:30
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Мир должен работать вместе ради лучшего будущего, так считают организаторы зимней Олимпиады в китайской столице, которая пройдет в феврале
Олимпиада-2022 получила девиз
Олимпиада-2022 получила девиз

Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пекине представил официальный девиз соревнований.

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"Вместе ради общего будущего" – под таким лозунгом в феврале следующего года пройдет Олимпиаде в китайской столице.

"Девиз отражает способность Игр преодолевать глобальные вызовы, демонстрирует единство и коллективные усилия, воплощая основные ценности олимпийского движения и цель достижения единства, мира и прогресса во всем мире.

Эти слова также отражают общие требования человечества о том, что мир должен работать вместе ради лучшего будущего, особенно с учетом особой ситуации с пандемией COVID-19", — говорится в сообщении оргкомитета.

Зимние Олимпийские игры в Пекине пройдут с 4 по 20 февраля 2022 года.

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В США призывают бойкотировать Олимпиаду-2022 или отобрать ее у Китая из-за геноцида. В 2018 году независимая комиссия ООН заявила, что получила достоверные сообщения о том, что не менее миллиона уйгуров и других мусульман содержатся в лагерях в китайском регионе Синьцзян.

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