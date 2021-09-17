С мыслью о пандемии: в Пекине назвали девиз Олимпиады

Организационный комитет зимних Олимпийских игр в Пекине представил официальный девиз соревнований.

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"Вместе ради общего будущего" – под таким лозунгом в феврале следующего года пройдет Олимпиаде в китайской столице.

"Девиз отражает способность Игр преодолевать глобальные вызовы, демонстрирует единство и коллективные усилия, воплощая основные ценности олимпийского движения и цель достижения единства, мира и прогресса во всем мире.

Эти слова также отражают общие требования человечества о том, что мир должен работать вместе ради лучшего будущего, особенно с учетом особой ситуации с пандемией COVID-19", — говорится в сообщении оргкомитета.