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Росію позбавили улюбленого виду спорту Путіна

Анатолій Дерека Анатолій Дерека Редактор Гра Сьогодні
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4 березня, 21:31
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У 2023 році чемпіонат Європи з карате мав пройти в Москві, проте вторгнення РФ в Україну змусило європейську федерацію змінити плани
Путін не зможе спостерігати за чемпіонатом Європи з карате у Москві
Путін не зможе спостерігати за чемпіонатом Європи з карате у Москві

Дев'ятий день продовжується війна Росії проти України. Військові сили РФ продовжують бомбардувати наші міста, а також не шкодують навіть мирне населення.

Агресія сусідньої країни викликала різку реакцію у світі спорту. Росію усунули від усіх футбольних змагань, а у Санкт-Петербурга забрали фінал Ліги чемпіонів.

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Не залишилися росіяни без санкцій у світі карате. Наступного року в країні-агресорі мав пройти чемпіонат Європи з цього виду спорту.

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Проте Європейська федерація карате вирішила скасувати турнір у Москві. Керівництво вважає, що за нинішніх умов Росія не зможе створити умови для проведення чемпіонату.

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"У нинішніх сумних обставинах ми хочемо висловити наше глибоке занепокоєння та співчуття всім, хто постраждав від цієї кризи. Ми сподіваємося, що вирішення конфлікту буде знайдено найближчим часом, щоб відновити нормальне життя і таким чином наші заходи можна буде безпечно проводити по всій Європі".

Цього року чемпіонат Європи з карате пройде у Туреччині, у місті Газіантеп, з 25 по 29 травня. Зазначимо, що карате – один із улюблених видів спорту Володимира Путіна. Президент агресора має чорний пояс з цього виду спорту.

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