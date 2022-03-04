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Россию лишили любимого вида спорта Путина

Анатолий Дерека Анатолий Дерека Редактор Игра Сегодня
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4 марта, 21:31
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В 2023 году чемпионат Европы по каратэ должен был пройти в Москве, однако вторжение РФ в Украину заставило европейскую федерацию поменять планы
Путин не сможет наблюдать за чемпионатом Европы по каратэ в Москве
Путин не сможет наблюдать за чемпионатом Европы по каратэ в Москве

Девятый день продолжается война России против Украины. Военные силы РФ продолжают бомбить наши города, а также не жалеют даже мирное население.

Агрессия соседней страны вызвала резкую реакцию в мире спорта. Россию отстранили от всех футбольных соревнований, а у Санкт-Петербурга забрали финал Лиги чемпионов.

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Не остались россияне без санкций и в мире каратэ. В следующем году в стране-агрессоре должен был пройти чемпионат Европы по данному виду спорта.

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Однако Европейская федерация каратэ решила отменить турнир в Москве. Руководство считает, что в нынешних условиях Россия не сможет создать условия для проведения чемпионата.

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"В нынешних грустных обстоятельствах мы хотим выразить наше глубокое беспокойство и сочувствие всем, кто пострадал от этого кризиса. Мы надеемся, что решение конфликта будет найдено в ближайшее время, чтобы восстановить нормальную жизнь и, таким образом, наши мероприятия можно будет безопасно проводить по всей Европе".

В этом году чемпионат Европы по каратэ пройдет в Турции, в городе Газиантеп, с 25 по 29 мая. Отметим, что каратэ – один из любимых видов спорта Владимира Путина. Президент агрессора имеет черный пояс по данному виду спорта.

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