Російські спортсмени токсичні. Ще один шанувальник Путіна залишився без спонсора

Світові бренди відмовляються від співпраці з російськими спортсменами за їхню підтримку Путіна та військової агресії проти України

За підтримку Путіна Большунов залишився без змагань та спонсора / Фото: Twitter, Колаж: Сьогодні

Триразовий олімпійський чемпіон з лижних перегонів Олександр Большунов залишився без спонсора – німецького бренду рукавичок Kinetixx, повідомляє норвезьке видання VG.

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Це сталося після того, як російський спортсмен взяв участь у мітингу-концерті у "Лужниках" 18 березня і таким чином підтримав агресію проти України.

Компанія розірвала контракти зі всіма російськими спортсменами. Тепер з ними ніхто не хоче мати справу, вони токсичні.

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Менеджер компанії з маркетингу зимових видів спорту Гельмут Ганус був шокований тим, що Большунов взяв участь у мітингу.

"Це було безумство та ідіотизм. У мене немає слів. Большунов виявився шанувальником Путіна, і це абсолютно неприйнятно. Ми повністю дистанційуємося від цього", – наголосив Ганус.

Зазначимо, що від співпраці з російськими лижниками відмовилися виробник мастильних матеріалів Swix та виробник лижного екіпірування Rossignol.

Раніше ми повідомляли, що олімпійський чемпіон із плавання Євген Рилов втратив спонсора, за участь у тому ж мітингу.

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