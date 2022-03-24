Змагатимуться з російським кораблем! Плавців країни-агресора відсторонили від турнірів

Спортсмени з Росії та Білорусі залишилися без турнірів під егідою Міжнародної федерації плавання

FINA усунула російських спортсменів

Рашисти вже місяць продовжують військову агресію на території України. Через це російський спорт йде на дно і тягне за собою Білорусь.

Російських плавців усунули від змагань

Реклама

Черговий удар нижче пояса завдала Міжнародна федерація плавання (FINA), яка офіційно усунула плавців із країни-агресора, а також з Білорусі, від усіх змагань під своєю егідою.

"FINA рішуче засуджує вторгнення Росії в Україну і хоче підтвердити свою прихильність до підтримки Української федерації плавання, стрибків у воду та артистичного плавання під час підготовки до майбутніх змагань".

Виходячи з цього, спортсмени з відсторонених країн будуть змушені пропустити чемпіонат світу з водних видів спорту, який пройде в Будапешті з 18 червня по 3 липня.

Реклама

Крім того, FINA позбавила російське місто Казань права проведення чемпіонату світу з плавання на короткій воді у грудні 2022 року. Нове місце змагань буде визначено пізніше.

Рилов залишився без спонсора за участь у концерті Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Санкції проти спортсменів з Росії застосовують не тільки міжнародні організації. Спонсори також розривають контракти навіть із олімпійськими чемпіонами з країни орків.