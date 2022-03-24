Российские спортсмены токсичны. Еще один поклонник Путина остался без спонсора

Мировые бренды отказываются от сотрудничества с российскими спортсменами за их поддержку Путина и военной агрессии против Украины

За поддержку Путина Большунов остался без соревнований и спонсора / Фото: Twitter, Коллаж: Сегодня

Трехкратный олимпийский чемпион по лыжным гонкам Александр Большунов остался без спонсора – немецкого бренда перчаток Kinetixx, сообщает норвежское издание VG.

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Это произошло после того, как российский спортсмен принял участие в митинге-концерте в "Лужниках" 18 марта и таким образом поддержал агрессию против Украины.

Компания расторгла контракты со всеми российскими спортсменами. Теперь с ними никто не хочет иметь дело, они токсичны.

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Менеджер компании по маркетингу зимних видов спорта Хельмут Ханус был в шоке от того, что Большунов принял участие в митинге.

"Это было безумие и идиотизм. У меня нет слов. Большунов оказался поклонником Путина, и это совершенно неприемлемо. Мы полностью дистанцируемся от этого", – подчеркнул Ханус.

Отметим, что от сотрудничества с российскими лыжниками отказались производитель смазочных материалов Swix и производитель лыжной экипировки Rossignol.

Ранее мы сообщали, что олимпийский чемпион по плаванию Евгений Рылов лишился спонсора, за участие на том же митинге.

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