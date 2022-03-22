Залишиться без трусів. Російський плавець втратив спонсора через концерт із Путіним

Олімпійський чемпіон з плавання Євген Рилов підтримав агресію Росії проти України та миттєво отримав розплату

Рилов залишився без спонсора за участь у концерті Путіна / Фото: Колаж: Сьогодні, Instagram

Російський спортсмен взяв участь у концерті-мітингу, присвяченому окупації Криму. На куртці Рилова була нова рашистська символіка – літера "Z", яку використовують окупанти в Україні.

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Компанія Speedo, дізнавшись про підтримку Риловим війни, ухвалила рішення розірвати з ним спонсорський контракт. При цьому невиплачені згідно з контрактом кошти спрямують до фонду біженців України.

Зазначимо, що компанія Speedo – найбільший дистриб'ютор спортивного екіпірування для плавання, зокрема плавок. Тепер Рилову доведеться виступати без плавальних трусів відомого бренду.

Але це не всі неприємності, які чекають на рашистського спортсмена. Міжнародна федерація плавання розгляне поведінку Рилова у межах розслідування справи і є велика ймовірність усунення його від змагань.

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Раніше ми повідомляли, що шахіст-зрадник Сергій Карякін, який підтримав російське вторгнення в Україну, отримав дискваліфікацію від Міжнародної шахової федерації. Карякіну заборонено брати участь у будь-яких рейтингових турнірах під егідою ФІДЕ.