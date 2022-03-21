Народився в Україні та продався Путіну: шахіст-зрадник відсторонений від усіх змагань

Сергія Карякіна, який пройшов українську шахову школу, дискваліфіковано на півроку за підтримку фашизму

Сергій Карякін зрадив Україну та підтримав війну проти своєї Батьківщини

Міжнародна шахова федерація ФІДЕ усунула російського спортсмена Сергія Карякіна від усіх змагань під своєю егідою. Термін дії бана – щонайменше півроку. Офіційна заява комісії ФІДЕ з питань етики виглядає так:

"Сергій Карякін визнаний винним у порушенні статті 2.2.10 кодексу етики ФІДЕ, йому терміном на шість місяців забороняється брати участь як гравець у будь-яких рейтингових шахових турнірах ФІДЕ. Покарання набирає чинності з дати прийняття рішення – 21 березня 2022 року".

Причиною такого рішення стали слова Карякіна, які сказано 27 лютого, на підтримку російського вторгнення в Україну. Сам Карякін народився у Сімферополі, а професійною шахівницею пройшов у Краматорську.

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2009 року Сергій прийняв громадянство Росії, оскільки сам заявляв, що завжди вважав себе "російським". Тепер зрадник, як і всі російські спортсмени, пішов за військовим кораблем!

Сергей Карякин (Украина) Рейтинг ФИДЕ (на 01.10.2007 г.) 2694 Дата рождения: 12.01.1990 Яркий представитель шахматного поколения next – в возрасте 12 лет и 211 дней стал самым молодым гроссмейстером в истории шахмат, самым юным олимпийским чемпионом (14 лет). За несколько лет он буквально переписал шахматный раздел "Книги рекордов Гиннеса". К двенадцати годам стал Чемпионом Европы в возрастной категории до 10-ти и серебряным призером в категории до 14-ти лет, Чемпионом мира – в категории до 12-ти лет, был трехкратным чемпионом Украины среди участников до 10, 12, 14-ти лет… Секундант Руслана Пономарева в матчах на первенство мира 2001-2002 годов. Сегодня Карякин занимает 24 место в списке лучших игроков ФИДЕ. Он является признанным мастером игры в блиц. Полуфиналист Кубка мира 2007 года, который проходил в Ханты-Мансийсе.

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Раніше голова ФІДЕ росіянин Аркадій Дворкович заявляв про те, що організація дискваліфікує російських та білоруських шахістів. Щоправда, офіційно поки що цього не сталося.