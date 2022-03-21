Народився в Україні та продався Путіну: шахіст-зрадник відсторонений від усіх змагань

Міжнародна шахова федерація ФІДЕ усунула російського спортсмена Сергія Карякіна від усіх змагань під своєю егідою. Термін дії бана – щонайменше півроку. Офіційна заява комісії ФІДЕ з питань етики виглядає так:
"Сергій Карякін визнаний винним у порушенні статті 2.2.10 кодексу етики ФІДЕ, йому терміном на шість місяців забороняється брати участь як гравець у будь-яких рейтингових шахових турнірах ФІДЕ. Покарання набирає чинності з дати прийняття рішення – 21 березня 2022 року".
Причиною такого рішення стали слова Карякіна, які сказано 27 лютого, на підтримку російського вторгнення в Україну. Сам Карякін народився у Сімферополі, а професійною шахівницею пройшов у Краматорську.
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2009 року Сергій прийняв громадянство Росії, оскільки сам заявляв, що завжди вважав себе "російським". Тепер зрадник, як і всі російські спортсмени, пішов за військовим кораблем!
Раніше голова ФІДЕ росіянин Аркадій Дворкович заявляв про те, що організація дискваліфікує російських та білоруських шахістів. Щоправда, офіційно поки що цього не сталося.