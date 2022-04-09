Вирішила відсидітися у Москві. Скандальну фігуристку вигнали зі збірної України

Відсутність громадянської позиції у 16-річної Анастасії Шаботової вплине на її спортивне майбутнє. Тепер вона може більше не приїжджати до України

Анастасія Шаботова шукатиме собі нову збірну / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Фігуристка Анастасія Шаботова запам'яталася своїм яскравим виступом на Олімпійських іграх у Пекіні у складі збірної України.

Але як тільки почалася військова агресія Росії проти України, спортсменка поїхала на історичну батьківщину і відразу потрапила в скандальну ситуацію за необачний лайк Плющенку. Цим вчинком, а також своєю мовчанкою на військову агресію Росії фігуристка поставила хрест на кар'єрі у збірній України.

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Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт прокоментував рішення дискваліфікувати фігуристку Анастасію Шаботову.

"Вона була на Олімпійських іграх у складі збірної команди України, і ми ж бачили: вона класно виступала під "Щедрика". Але потім, коли пішла така ситуація і вона залишилася жити в Росії, ми її виключили зі складу збірної команди України. І все на цьому ми закінчили.

Анастасія Шаботова вперше виступила на Олімпіаді / Фото: Reuters

Ми розуміємо, що якщо спортсмени живуть там або були на той час там і вони нічого не кажуть проти, просто мовчать, то вони підтримують війну проти України . Якщо підтримують – то їм не місце поряд із нашими спортсменами", – цитує Гутцайта Суспільне.Спорт з посиланням на інтерв'ю ICTV.

Вадим Гутцайт / Фото: Сьогодні

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Нагадаємо, Анастасія Шаботова народилася та розпочинала свою кар'єру в Москві. У 2019 році, отримавши дозвіл від Федерації фігурного катання Москви, змінила спортивне громадянство та почала представляти збірну України.

Проте тренерський штаб Анастасії залишився переважно російським, а сама фігуристка жила та тренувалася у Москві.

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Раніше Вадим Гутцайт також категорично висловився про біатлоністок, яких натуралізували для виступів за збірну України. До нашої країни вони більше можуть не приїжджати.