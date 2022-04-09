10 квітня 18:30
Манчестер Сіті --
Ліверпуль --
12 квітня 22:00
Баварія --
Вільярреал --
12 квітня 22:00
Реал --
Челсі --
13 квітня 22:00
Ліверпуль --
Бенфіка --
13 квітня 22:00
Атлетіко --
Манчестер Сіті --
Спорт
Меню
Поиск по segodnya.ua
google news Ми в Google News Перейти в закладки
Поиск на segodnya.ua
Змінити мову на: RU Перейти к новостям Україна 24
🛡 Битва за Маріуполь ⚡ Обстріл вокзалу в Краматорську 📉 Санкції проти Росії ⚠ Удари по українських містах
Поиск на segodnya.ua
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Вирішила відсидітися у Москві. Скандальну фігуристку вигнали зі збірної України

Сергій Шаховець Сергій Шаховець редактор редакції Спорт
Читать на русском
Змінити розмір
А+
/
а-
МаленькийСереднійВеликий
9 квітня, 08:53
В закладинки
Копіювати лінк
Лінк скопійовано
Відсутність громадянської позиції у 16-річної Анастасії Шаботової вплине на її спортивне майбутнє. Тепер вона може більше не приїжджати до України
Анастасія Шаботова шукатиме собі нову збірну
Анастасія Шаботова шукатиме собі нову збірну / Фото: Reuters, Колаж: Сьогодні

Фігуристка Анастасія Шаботова запам'яталася своїм яскравим виступом на Олімпійських іграх у Пекіні у складі збірної України.

Але як тільки почалася військова агресія Росії проти України, спортсменка поїхала на історичну батьківщину і відразу потрапила в скандальну ситуацію за необачний лайк Плющенку. Цим вчинком, а також своєю мовчанкою на військову агресію Росії фігуристка поставила хрест на кар'єрі у збірній України.

Реклама

Міністр молоді та спорту Вадим Гутцайт прокоментував рішення дискваліфікувати фігуристку Анастасію Шаботову.

"Вона була на Олімпійських іграх у складі збірної команди України, і ми ж бачили: вона класно виступала під "Щедрика". Але потім, коли пішла така ситуація і вона залишилася жити в Росії, ми її виключили зі складу збірної команди України. І все на цьому ми закінчили.

Анастасія Шаботова вперше виступила на Олімпіаді
Анастасія Шаботова вперше виступила на Олімпіаді / Фото: Reuters

Ми розуміємо, що якщо спортсмени живуть там або були на той час там і вони нічого не кажуть проти, просто мовчать, то вони підтримують війну проти України . Якщо підтримують – то їм не місце поряд із нашими спортсменами", – цитує Гутцайта Суспільне.Спорт з посиланням на інтерв'ю ICTV.

Вадим Гутцайт
Вадим Гутцайт / Фото: Сьогодні

Реклама

Нагадаємо, Анастасія Шаботова народилася та розпочинала свою кар'єру в Москві. У 2019 році, отримавши дозвіл від Федерації фігурного катання Москви, змінила спортивне громадянство та почала представляти збірну України.

Проте тренерський штаб Анастасії залишився переважно російським, а сама фігуристка жила та тренувалася у Москві.

Реклама

Раніше Вадим Гутцайт також категорично висловився про біатлоністок, яких натуралізували для виступів за збірну України. До нашої країни вони більше можуть не приїжджати.

Спортсменам без громадянської позиції не місце у збірній України
Спортсменам без громадянської позиції не місце у збірній України / Фото: Колаж: Сьогодні

Реклама на segodnya.ua Реклама
Рекомендации segodnya.ua

Далі по темі

Всі новини
Новини спорту
Показати ще
Світовий спорт - за Україну!
Більше новин
Наука та технології
Більше новин
Українці за кордоном
Більше новин
Спортивні історії
Хочу ще
Лайфхаки на всі випадки життя
Більше новин
Захищають Україну
Хто вступив в тероборону
Авто
Більше новин
Історія однієї фотографії
Більше крутих фотографій
Останні новини
Більше новин
Ліга чемпіонів. 1/4 фіналу

Реал

12 квіт

22:00

Челсі

2.20

3.55

3.05

Баварія

12 квіт

22:00

Вільярреал

1.30

5.50

9.80

Ліверпуль

13 квіт

22:00

Бенфіка

1.30

5.70

9.30

Атлетіко

13 квіт

22:00

Манчестер Сіті

5.25

3.60

1.85
Чекаємо на рубку!
субота, 23 квітня
Тайсон Ф'юрі
Тайсон Ф'юрі

vs.

Ділліан Вайт
Ділліан Вайт
Титул WBC у надважкій вазі
субота, 16 квітня
Еррол Спенс
Еррол Спенс

vs.

Йорденіс Угас
Йорденіс Угас
Титули WBC, WBA, IBF у напівсередній вазі
Сьогодні
Геннадій Головкін
Геннадій Головкін

vs.

Рьота Мурата
Рьота Мурата
Титули WBA, IBF у середній вазі
Ультрас Динамо – Герой України!
Денис "Редіс" Прокопенко
Командир загону спецпризначення "Азов" Денис Прокопенко захищає Маріуполь від навали орків. У мирний час він відвідував фанатську трибуну Динамо
Герой України!
Найкращі боксери світу
ТОП-10 незалежно від ваги
1
Сауль Альварес Сауль Альварес Сауль Альварес
57 - 1 - 2
2
Геннадій Головкін Геннадій Головкін Геннадій Головкін
41 - 1 - 1
3
Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі Тайсон Ф'юрі
31 - 0 - 1
4
Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд Теренс Кроуфорд
38 - 0 - 0
5
Олександр Усик Олександр Усик Олександр Усик
19 - 0 - 0
6
Еррол Спенс Еррол Спенс Еррол Спенс
27 - 0 - 0
7
Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа Ентоні Джошуа
24 - 2 - 0
8
Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс Майріс Брієдіс
28 - 1 - 0
9
Каллум Сміт Каллум Сміт Каллум Сміт
28 - 1 - 0
10
Йорденіс Угас Йорденіс Угас Йорденіс Угас
27 - 4 - 0
Вони нас підтримали
легенди спорту

ВЕЙН ГРЕЦЬКІ. Ми всі згодні, що це безглузда війна. Ми всі бажаємо всім в Україні всього найкращого та молимося за них.

ПЕЛЕ. Я надсилаю свою солідарність народу України. Я молюся і прошу Бога, щоб запанували мир, свобода та любов

ДОМІНІК ГАШЕК. Кожен дорослий у Європі добре знає, що Путін – божевільний убивця, і що Росія веде наступальну війну проти вільної країни та її народу.

ПАОЛО МАЛЬДІНІ. Ніхто не очікував побачити війну на європейській землі, ми хочемо бути на боці народу України.

КЛАУДІО ТАФФАРЕЛ. Дорогі друзі, українці! Наразі весь світ стежить, хвилюється та обурений тим, що відбувається в Україні. Бажаю, щоб на вашу землю якнайшвидше повернувся мир.

1 /2
Рейтинг популярності
Наші спортсмени в Instagram
1
Василь Ломаченко Василь Ломаченко
2162К
2
Олександр Усик Олександр Усик
1720К
3
Олександр Зінченко Олександр Зінченко
1633К
4
Андрій Шевченко Андрій Шевченко
1120К
5
Володимир Кличко Володимир Кличко
990К
6
Еліна Світоліна Еліна Світоліна
866К
7
Андрій Лунін Андрій Лунін
564К
8
Дар'я Білодід Дар'я Білодід
508К
9
Олексій Торохтій Олексій Торохтій
469К
10
Марина Бех Марина Бех
420К
Що атлети пишуть про війну
Опитування
Рейтинг ФІФА
Найкращі збірні світу:
1
Бразилія Бразилія
1833
2
Бельгія Бельгія
1827
3
Франція Франція
1790
4
Аргентина Аргентина
1765
5
Англія Англія
1762
6
Італія Італія
1723
7
Іспанія Іспанія
1709
8
Португалія Португалія
1675
9
Мексика Мексика
1659
10
Нідерланди Нідерланди
1659
Яке місце в України
Чемпіонат світу
До старту хокейного ЧС-2022
Тампере, Фінляндія

13-29 травня

Розклад матчів
Опитування
Формула-1. Таблиця пілотів
# Країна Iм'я Бали
1
Шарль Леклер

Шарль Леклер

Ferrari
45
2
Карлос Сайнс

Карлос Сайнс

Ferrari
33
3
Макс Ферстаппен

Макс Ферстаппен

Red Bull
25
4
Джордж Расселл

Джордж Расселл

Mercedes
22
5
Льюїс Гамільтон

Льюїс Гамільтон

Mercedes
16
6
Естебан Окон

Естебан Окон

Alpine
14
7
Серхіо Перес

Серхіо Перес

Red Bull
12
8
Кевін Магнуссен

Кевін Магнуссен

Haas
12
9
Вальттері Боттас

Вальттері Боттас

Alfa Romeo
8
10
Ландо Норріс

Ландо Норріс

McLaren
6
11
Юкі Цунода

Юкі Цунода

AlphaTauri
4
12
П'єр Гаслі

П'єр Гаслі

AlphaTauri
4
13
Фернандо Алонсо

Фернандо Алонсо

Alpine
2
14
Чжоу Гуаньюй

Чжоу Гуаньюй

Alfa Romeo
1
15
Мік Шумахер

Мік Шумахер

Haas
0
16
Ленс Стролл

Ленс Стролл

Aston Martin
0
17
Ніко Гюлькенберг

Ніко Гюлькенберг

Aston Martin
0
18
Александр Албон

Александр Албон

Williams
0
19
Данієль Ріккардо

Данієль Ріккардо

McLaren
0
20
Ніколас Латіфі

Ніколас Латіфі

Williams
0
Премьер Лига Чемпіонат України
#
Команда
І
Г
О
1
Шахтар
18
49:10
47
2
Динамо
18
47:9
45
3
Дніпро-1
18
35:17
40
4
Зоря
18
37:19
36
5
Ворскла
18
30:18
33
6
Олександрія
18
19:16
26
7
Десна
18
22:27
25
8
Колос
18
14:23
24
9
Верес
18
15:20
23
10
Металіст 1925
18
17:29
19
11
Рух
17
16:21
18
12
Львів
18
14:30
17
13
Чорноморець
18
20:40
14
14
Інгулець
17
13:28
13
15
Минай
18
12:30
10
16
Маріуполь
18
21:44
8
Показати бiльше

Україна 24

Важливо

Головні теми

Погода

Telegram
Спорт
google news Підписатися на Google News RSS стрічка Змінити мову на: RU
Перейти к закладкам Закладинки
Перейти к главным новостям Головні теми Перейти на сайт Новости Украина 24
Ми в соціальних мережах

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти