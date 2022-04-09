Решила отсидеться в Москве. Скандальную фигуристку выгнали из сборной Украины

Отсутствие гражданской позиции у 16-летней Анастасии Шаботовой отразится на ее спортивном будущем. Теперь она может больше не приезжать в Украину

Анастасия Шаботова будет искать себе новую сборную / Фото: Reuters, Коллаж: Сегодня

Фигуристка Анастасия Шаботова запомнилась своим ярким выступлением на Олимпийских играх в Пекине в составе сборной Украины.

Но как только началась военная агрессия России против Украины спортсменка уехала на историческую родину и тут же попала в скандальную ситуацию за неосмотрительный лайк Плющенко. Этим поступком, а также своим молчанием на военную агрессию России фигуристка поставила крест на карьере в сборной Украины.

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Министр молодежи и спорта Вадим Гутцайт прокомментировал решение дисквалифицировать фигуристку Анастасию Шаботову.

"Она была на Олимпийских играх в составе сборной команды Украины, и мы же видели: она классно выступала под "Щедрика". Но потом, когда пошла такая ситуация и она осталась жить в России, мы ее исключили из состава сборной команды Украины. И все, на этом мы закончили.

Анастасия Шаботова впервые выступила на Олимпиаде / Фото: Reuters

Мы понимаем, что если спортсмены живут там или были в то время там и они ничего не говорят против, просто молчат, то они поддерживают войну против Украины. Если поддерживают – то им не место рядом с нашими спортсменами", – цитирует Гутцайта Суспильне.Спорт со ссылкой на интервью ICTV.

Вадим Гутцайт / Фото: Сегодня

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Напомним, Анастасия Шаботова родилась и начинала свою карьеру в Москве. В 2019 году, получив разрешение от Федерации фигурного катания Москвы, сменила спортивное гражданство и стала представлять сборную Украины.

Тем не менее тренерский штаб Анастасии остался преимущественно российским, а сама фигуристка жила и тренировалась в Москве.

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Ранее Вадим Гутцайт также категорично высказался о биатлонистках, которых натурализовали для выступлений за сборную Украины. В нашу страну они больше могут не приезжать.