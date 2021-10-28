Стрибки з водоспаду закінчились трагедією. Загинув регбіст

На відпочинку гравець регбійного клубу Бічестер Чарлі Вільямс загинув, стрибнувши з водоспаду. На нього приземлилися друзі

Поліція визнала загибель Чарлі нещасним випадком

Жахливий випадок стався в Австралії. Там втопився 24-річний британський регбіст Чарлі Вільямс.

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Гравець регбійного клубу Бічестер разом із друзями відпочивав неподалік міста Кернса. Якоїсь миті компанія вирішила викупатися, а для цього стрибнути з водоспаду.

Вільямс був першим, хто зважився стрибнути у воду, після чого те саме проробили його товариші.

На жаль, друзі регбіста приземлилися зверху на Чарлі. Вибравшись із води, вони помітили, що Вільямса з ними немає.

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Хлопці кинулися у воду, щоб знайти Вільямса, але не побачили тіла друга. Пройшло близько п'яти хвилин, перш ніж Чарлі було знайдено вже мертвим.

Раніше ми писали, що знаменитий спортсмен зірвався з 24-метрової висоти під час виконання небезпечного трюку.