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В Еквадорі застрелили знаменитого спринтера

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
23 жовтня, 11:46
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Бронзовий призер чемпіонату світу 2019 року в бігу на 200 метрів Алекс Кіноньєс загинув разом зі своїм другом
Алекс Кіноньєс на п'єдесталі ЧМ-2019
Алекс Кіноньєс на п'єдесталі ЧМ-2019 / Фото: Getty Images

Еквадорський легкоатлет Алекс Кіноньєс трагічно загинув. Йому було всього 32 роки. Раніше ми повідомляли, що талановита спортсменка знайдена мертвою у власному будинку.

Кіноньєс і його друг Хохайро Аркалла були застрелені невідомими в місті Гуаякіль. Поліція проводить розслідування.

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Президент Спортивної федерації провінції Гуаяс Роберто Ібаньєс підтвердив інформацію про загибель Кіноньєса і висловив співчуття, зазначивши, що досі не може повірити в те, що сталося.

Кіноньєс завоював бронзову медаль у бігу на 200 метрів на чемпіонаті світу 2019 року в Досі, також він здобув перемогу на Панамериканських іграх того ж року.

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Спортсмен повинен був взяти участь в Олімпіаді в Токіо, проте МОК заборонив йому відправитися на Ігри в зв'язку з тим, що Кіноньєс не з'явився на плановий допінг-контроль.

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