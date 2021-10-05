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Трагедія в українському спорті. Помер бронзовий призер Олімпіади

Любомир Луканюк Любомир Луканюк Редактор редакції Спорт
5 жовтня, 08:24
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На Олімпійських іграх 1980 року в Москві Валерій Підлужний посів третє місце, до цього він перемагав на чемпіонаті Європи
Валерій Підлужний помер у 69 років
Валерій Підлужний помер у 69 років

Вчора пішов з життя олімпійський чемпіон зі стрибків у довжину Валерій Підлужний. Йому було 69 років.

Підлужний народився в Донецьку, де і почав займатися легкою атлетикою.

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Три рази брав участь в Олімпійських іграх (1972, 1976, 1980). У 1980 році на Олімпіаді в Москві завоював бронзову медаль. Ставав чемпіоном Європи в 1974 році, а також виграв дві срібні медалі на чемпіонаті Європи з легкої атлетики в закритих приміщеннях (1976, 1979). Двічі перемагав на літніх Універсіадах (1973, 1979).

Його особистим рекордом був результат – 8,20 метри.

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Раніше ми писали, що знаменитий легкоатлет Володимир Голубничий помер у віці 85 років. Йому належать два світові рекорди в спортивній ходьбі на 20 кілометрів.

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