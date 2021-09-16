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Травма? До побачення! На чиновників наїхала секссимвол українського спорту

Андрій Трофімов Андрій Трофімов редактор сайту segodnya.ua
16 вересня, 15:22
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Українські атлети продовжують критикувати спортивних функціонерів країни – настала черга бар'єристки Вікторії Ткачук
Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук
Українська легкоатлетка Вікторія Ткачук / Фото: Getty Images

Багаторазова чемпіонка України з бігу на 400 метрів з бар'єрами Вікторія Ткачук розкритикувала спортивну владу країни за бездіяльність, коли наші атлети отримують травми.

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"Я травмувалася в квітні, і я не знаю, куди мені йти. Я не знаю, куди мені звернутися. Якщо я зателефоную в федерацію і скажу, що травмувалася, вони скажуть: "До побачення".

"Найчастіше ті спортсмени, які у нас отримували серйозні травми, залишалися поза федерацією в цій ситуації, вирішували ці питання самі. Кожен сам собі шукає можливість, де і що він буде робити".

"У нас дівчинка показала перспективний результат на чемпіонаті світу в Досі, травмувалася, а федерація зовсім не брала участі в її реабілітації".

"Де беремо гроші на реабілітацію? Якщо регіон не допоможе, то зі своїх якихось джерел, своїх заощаджень", – поскаржилася в інтерв'ю ОТДУШИВДУШУ 26-річна Вікторія Ткачук, яку називають однією з найкрасивіших спортсменок України.

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Віктория Ткачук
Віктория Ткачук / Фото: Instagram

Відзначимо, що на Олімпіаді в Токіо Ткачук продемонструвала свій найкращий час в кар'єрі 53,79, посівши шостий рядок. Пізніше, в фіналі "Діамантової ліги", Вікторія поліпшила особистий рекорд до 53,76.

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Нагадаємо, раніше спалахнув скандал через відсутність на Олімпіаді в Токіо особистого тренера стрибунки з жердиною Марини Килипко.

Після п'ятої сходинки Килипко розридалася в прямому ефірі, заявивши, що результат міг бути і кращим, якби поруч з нею був її наставник. Але його до Японії не взяли.

"Я тричі слізно просила, що мені потрібен тренер. Мене годували сніданками, мовляв, рішення приймемо потім. Чому тут немає мого особистого тренера, я в підсумку не почула відповіді ні від кого. Чому так відбувається в нашій країні, я не розумію" , – крізь сльози розповіла Марина UA: Перший

Марина Килипко не стримувала емоції
Марина Килипко не стримувала емоції

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