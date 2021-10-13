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Талановита спортсменка знайдена мертвою у власному домі – підозрюють її чоловіка

Олександр Трикіша Олександр Трикіша Редактор редакції Спорт
13 жовтня, 19:09
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Дворазова бронзова призерка чемпіонату світу в бігу на довгі дистанції Агнес Тіроп була знайдена зарізаною у своєму будинку в Кенії
Агнес Тіроп знайдена мертвою у себе вдома
Агнес Тіроп знайдена мертвою у себе вдома / Фото: Getty Images

Агентство Athletics Kenya повідомило, що Тіроп була знайдена мертвою у власному будинку в Ітені з ножовими пораненнями в живіт після того, як її нібито вдарив її чоловік. Інших подробиць трагедії поки невідомо.

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25-річна спортсменка вигравала бронзові медалі на чемпіонатах світу 2017 і 2019 років у бігу на 10 000 метрів, а також вигравала чемпіонат світу з легкоатлетичного кросу 2015 року.

Тільки минулого місяця на змаганнях у Німеччині Тіроп встановила новий світовий рекорд на 10 км серед жінок, подолавши дистанцію за 30:01.

Цього літа бігунка представляла Кенію на Олімпійських іграх у Токіо в бігу на 5000 метрів, де фінішувала четвертою.

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Раніше ми писали, що боєць ММА помер у 30 років. Під час операції на порваному біцепсі бійцеві змішаних єдиноборств Кайлу Рейесу занесли інфекцію і через кілька днів він помер.

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