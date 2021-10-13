15 октября 19:30
Шахтер --
Заря --
16 октября 14:00
Мариуполь --
Металлист 1925 --
16 октября 17:00
Львов --
Динамо --
16 октября 19:30
Днепр-1 --
Колос --
17 октября 14:00
Минай --
Десна --
17 октября 17:00
Ингулец --
Рух --
17 октября 19:30
Александрия --
Ворскла --
18 октября 19:30
Черноморец --
Верес --
22 октября 17:00
Десна --
Александрия --
22 октября 19:30
Металлист 1925 --
Ингулец --
23 октября 14:00
Верес --
Мариуполь --
23 октября 17:00
Ворскла --
Шахтер --
23 октября 19:30
Черноморец --
Львов --
24 октября 14:00
Рух --
Минай --
24 октября 17:00
Динамо --
Днепр-1 --
24 октября 19:30
Заря --
Колос --
19 октября 19:45
Брюгге --
Манчестер Сити --
19 октября 19:45
Бешикташ --
Спортинг --
19 октября 22:00
ПСЖ --
Лейпциг --
19 октября 22:00
Порту --
Милан --
19 октября 22:00
Атлетико --
Ливерпуль --
19 октября 22:00
Аякс --
Боруссия Д --
19 октября 22:00
Интер --
Шериф --
19 октября 22:00
Шахтер --
Реал --
20 октября 19:45
Барселона --
Динамо --
20 октября 19:45
Зальцбург --
Вольфсбург --
20 октября 22:00
Бенфика --
Бавария --
20 октября 22:00
Янг Бойз --
Вильярреал --
20 октября 22:00
Манчестер Юнайтед --
Аталанта --
20 октября 22:00
Лилль --
Севилья --
20 октября 22:00
Челси --
Мальме --
20 октября 22:00
Зенит --
Ювентус --
Спорт
Меню
google news Мы в Google News Изменить язык на: UA logo
❄ Будет ли тепло? ⚡ Смерть нардепа Полякова 🙏 Покров-2021 👑 Мисс Украина: фото
СЕГОДНЯ Новости спорта Другие новости спорта

Талантливая спортсменка найдена мертвой в собственной доме – подозревают ее супруга

Александр Трикиша Александр Трикиша Редактор редакции Спорт
13 октября, 19:09
Копировать ссылку
Ссылка скопирована
Двукратная бронзовая призерка чемпионата мира в беге на длинные дистанции Агнес Тироп была найдена зарезанной в своем доме в Кении
Агнес Тироп найдена мертвой у себя в доме
Агнес Тироп найдена мертвой у себя в доме / Фото: Getty Images

Агентство Athletics Kenya сообщило, что Тироп была найдена мертвой в собственном доме в Итене с ножевыми ранениями в живот после того, как ее якобы ударил ее муж. Других подробностей трагедии пока неизвестно.

Читайте также: Победителя марафона стошнило прямо на финише (видео)

Реклама

25-летняя спортсменка выиграла бронзовые медали на чемпионатах мира 2017 и 2019 годов в беге на 10 000 метров, а также выиграла чемпионат мира по легкоатлетическому кроссу 2015 года.

Только в прошлом месяце на соревнованиях в Германии Тироп установила новый мировой рекорд на 10 км среди женщин, преодолев дистанцию за 30:01.

Этим летом бегунья представляла Кению на Олимпийских играх в Токио в беге на 5000 метров, где финишировала четвертой.

Реклама

Ранее мы писали, что боец ММА умер в 30 лет. Во время операции на порванном бицепсе бойцу смешанных единоборств Кайлу Рейесу занесли инфекцию и спустя несколько дней он умер.

Реклама
Самые важные и интересные новости всегда под рукой
Спорт Сегодня в telegram-канале Подпишись на RSS-канал Спорт Сегодня на Google News

Далее по теме

Спорт
Больше новостей
Реклама
История одной фотографии
Больше крутых фотографий
Спортивные истории
Хочу еще
Спортивные красавицы
Больше красавиц
Последние новости
Больше новостей
Девушки покера
PokerMatch

Лили
Килетто

США
Фото красотки
ТОП-матчи

Шахтер

15 окт

19:30

Заря

1.55

4.50

5.55

Львов

16 окт

17:00

Динамо

11.0

5.70

1.28

Шахтер

19 окт

22:00

Реал

5.65

4.48

1.63

Барселона

20 окт

19:45

Динамо

1.27

6.70

12.5
Опрос
Рейтинг популярности
Наши спортсмены в Instagram
1
Василий Ломаченко Василий Ломаченко
1970К
2
Александр Зинченко Александр Зинченко
1436К
3
Александр Усик Александр Усик
1088К
4
Андрей Шевченко Андрей Шевченко
1007К
5
Элина Свитолина Элина Свитолина
804К
6
Иван Редкач Иван Редкач
666К
7
Владимир Кличко Владимир Кличко
625К
8
Андрей Лунин Андрей Лунин
504К
9
Дарья Белодед Дарья Белодед
501К
10
Алексей Торохтий Алексей Торохтий
429К
Рейтинг ТОП-100
Покер - это спорт!
Новости покера
Чемпионат Украины
#
Команда
И
Г
О
1
Динамо
10
25:2
26
2
Шахтер
10
23:5
23
3
Ворскла
10
19:7
21
4
Заря
10
22:9
20
5
Днепр-1
10
14:12
19
6
Александрия
10
10:7
18
7
Десна
10
13:16
16
8
Металлист 1925
10
9:13
13
9
Верес
10
9:12
12
10
Рух
10
8:12
11
11
Колос
9
7:14
11
12
Ингулец
10
9:18
8
13
Львов
10
6:15
6
14
Минай
9
6:12
6
15
Черноморец
10
11:24
6
16
Мариуполь
10
12:25
4
Показать больше
Пятница, 15 октября
19:30
Смотри на:
Суббота, 16 октября
14:00
Смотри на:
17:00
Смотри на:
19:30
Смотри на:
Спорт
google news Подписаться на Google News RSS лента Изменить язык на: UA
Перейти на сайт logo
Мы в социальных сетях

Нажимая на кнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с правилами использования файлов cookie.

Принять