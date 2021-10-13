Талантливая спортсменка найдена мертвой в собственной доме – подозревают ее супруга

Двукратная бронзовая призерка чемпионата мира в беге на длинные дистанции Агнес Тироп была найдена зарезанной в своем доме в Кении

Агнес Тироп найдена мертвой у себя в доме / Фото: Getty Images

Агентство Athletics Kenya сообщило, что Тироп была найдена мертвой в собственном доме в Итене с ножевыми ранениями в живот после того, как ее якобы ударил ее муж. Других подробностей трагедии пока неизвестно.

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25-летняя спортсменка выиграла бронзовые медали на чемпионатах мира 2017 и 2019 годов в беге на 10 000 метров, а также выиграла чемпионат мира по легкоатлетическому кроссу 2015 года.

Только в прошлом месяце на соревнованиях в Германии Тироп установила новый мировой рекорд на 10 км среди женщин, преодолев дистанцию за 30:01.

Этим летом бегунья представляла Кению на Олимпийских играх в Токио в беге на 5000 метров, где финишировала четвертой.

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