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Британський спорт зупинився, щоб вшанувати пам'ять принца Філіпа

17 квітня, 17:59

Олександр Трикіша Олександр Трикіша

Спортивні заходи перенесли на наступний день, а ті, що все ж почалися в запланований час, зупиняли заради хвилини мовчання в пам'ять про принца Філіпа

Британський спорт віддав данину поваги принцу Філіпу, дружину королеви Великобританії Єлизавети II, який помер у віці 99 років 9 квітня. Сьогодні проходить його похорон. Всі спортивні події, які проходили в цей момент, були зупинені або зовсім перенесені.

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Так, матч Прем'єр-ліги Саутгемптон – Кристал Пелас був перенесений з суботи на неділю, поєдинок Вулверхемптон – Шеффілд Юнайтед змістили на вечір, а ось матч Ньюкасл – Вест Гем відбувся, так як почався до церемонії похорону, але перед початком матчу команди вшанували пам'ять принца двома хвилинами мовчання, вишикувавшись в центральному колі.

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Також в зв'язку з похоронами принца Філіпа з суботи на неділю перенесли Old Firm derby між Рейнджерс і Селтіком. Ця ж доля спіткала і матчі з регбі, а всі матчі чемпіонату з крикету будуть зупинені на час похорону, повідомляє sports.yahoo.com.

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футбол регбі принц Філіп крикет

Джерело: Сегодня|Спорт

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