Просто золота рибка: стрибунка-красуня засвітилася в купальнику в Єгипті

Представники легкої атлетики після зимового сезону зараз переводять дух, щоб незабаром почати сезон на відкритих стадіонах. Одна з найкращих стрибунок у висоту в світі Юлія Левченко поїхала на відпочинок до Хургади. Днями секс-символ українського спорту здивувала своїм виглядом в Єгипті.

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Сьогодні уродженка Донецької області похвалилася ще однією фотографією з пляжів Червоного моря. Правда, на цей раз дівчина позувала в купальнику в басейні. І звичайно ж, осяяла кадр своєю променистою усмішкою.

Сама Юля підписала фотографію закликом: "Будьте активні". А найпершим коментар залишив наш олімпійський чемпіон-2016 з спортивної гімнастики Олег Верняєв.

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Нагадаємо, на недавньому чемпіонаті Європи в приміщеннях в Польщі Левченко зайняла четверте місце. Вище піднятися їй не дозволило пошкодження ноги. Красуня не сумує і, подякувавши за підтримку, вже чекає Олімпійські ігри: "Попереду багато цікавого".

Юлія Левченко / Фото: Instagram

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Дивіться, як Юлія дефілювала в купальнику:

Юлія Левченко, дефіле в купальнику

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