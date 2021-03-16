Так сексуально тренуватися може тільки вона: Марина Бех "вбила" новим відео

Українська легкоатлетка весело і різноманітно проводить час у Туреччині

Одна з найпривабливіших наших спортсменок Марина Бех-Романчук сьогодні радує своїх шанувальників кадрами з сонячної Туреччини. Свіжоспечена чемпіонка Європи зі стрибків у довжину проводить в Белеку тренувальний збір і не забуває звітувати на своїй сторінці в Instagram про найцікавіші моменти.

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Нещодавно легкоатлетка спокусливо показала свій ледачий день.

Дівчина з Хмельницької області продемонструвала свою прекрасну фігуру в тренувальній формі: "Люблю, коли заняття проходять з посмішкою".

"Щось нове і цікаве", – підписала Марина відео вправи з величезним м'ячем, демонструючи своє спортивне тіло.

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Схожа вправа у неї була й без м'яча. Легкоатлетка приймала положення на голові, підтягуючи вгору ноги.

Трохи пізніше стрибунка вийшла на тренування на стадіоні, насолоджуючись сонячною погодою.

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Підтримавши своєрідну традицію останніх днів серед наших спортсменів, легкоатлетка показала свій "здоровий" обід.

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Дивіться, як Марина насолоджувалася водними процедурами:

Марина Бех-Романчук Відео: Instagram

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