Так сексуально тренуватися може тільки вона: Марина Бех "вбила" новим відео

Одна з найпривабливіших наших спортсменок Марина Бех-Романчук сьогодні радує своїх шанувальників кадрами з сонячної Туреччини. Свіжоспечена чемпіонка Європи зі стрибків у довжину проводить в Белеку тренувальний збір і не забуває звітувати на своїй сторінці в Instagram про найцікавіші моменти.
Нещодавно легкоатлетка спокусливо показала свій ледачий день.
Дівчина з Хмельницької області продемонструвала свою прекрасну фігуру в тренувальній формі: "Люблю, коли заняття проходять з посмішкою".
"Щось нове і цікаве", – підписала Марина відео вправи з величезним м'ячем, демонструючи своє спортивне тіло.
Схожа вправа у неї була й без м'яча. Легкоатлетка приймала положення на голові, підтягуючи вгору ноги.
Трохи пізніше стрибунка вийшла на тренування на стадіоні, насолоджуючись сонячною погодою.
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Підтримавши своєрідну традицію останніх днів серед наших спортсменів, легкоатлетка показала свій "здоровий" обід.
Дивіться, як Марина насолоджувалася водними процедурами:
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