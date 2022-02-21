Підтримка із США: Баюл забула про розбіжності та підтримала Україну

Знаменита фігуристка Оксана Баюл відмовилася від українського громадянства, але ностальгія за батьківщиною її не відпускає. Тим більше в такий тяжкий час для нашої країни

Оксана Баюл підтримала Україну / Фото: Колаж: Сьогодні

Баюл вирішила підтримати Україну, тому у себе на сторінці у Instagram розмістила фото, на якому вона позує у піджаку у жовто-синіх кольорах, а на плечі смайлик у вигляді українського прапора.

"З роками все більше хочеться мовчати. Мовчати красномовно… Як кажуть, краще промовчати, ніж дурість зморозити", – підписала фото Баюл.

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А перед цим вона розмістила скріншот посту у Facebook, на якому вона тримає в руках золоту олімпійську медаль, яку вона виборола у Ліллехаммері у 1994 році.

Вона його зробила 19 лютого 2014 року, у розпал подій на Майдані. Над фото красується напис: "Для України".

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"Знову FB нагадує", – написала під фото Оксана, прикріпивши прапори України та США.

Хто така Оксана Баюл