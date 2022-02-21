Підтримка із США: Баюл забула про розбіжності та підтримала Україну

Баюл вирішила підтримати Україну, тому у себе на сторінці у Instagram розмістила фото, на якому вона позує у піджаку у жовто-синіх кольорах, а на плечі смайлик у вигляді українського прапора.
"З роками все більше хочеться мовчати. Мовчати красномовно… Як кажуть, краще промовчати, ніж дурість зморозити", – підписала фото Баюл.
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А перед цим вона розмістила скріншот посту у Facebook, на якому вона тримає в руках золоту олімпійську медаль, яку вона виборола у Ліллехаммері у 1994 році.
Вона його зробила 19 лютого 2014 року, у розпал подій на Майдані. Над фото красується напис: "Для України".
"Знову FB нагадує", – написала під фото Оксана, прикріпивши прапори України та США.
Хто така Оксана Баюл
- Оксана Баюл – перша олімпійська чемпіонка незалежної України. Вона виграла золоту медаль на Олімпіаді-1994 у Ліллехаммері. Тоді вона переїхала до США і живе там і досі.
- Деякий час тому Баюл судилася з Україною, вимагаючи 50 мільйонів доларів за нібито неправомірне використання її імені. Але суд відхилив позов фігуристки.
- В серпні минулого року Баюл відмовилася від українського громадянства, образившись на керівництво країни за те, що її не запросили на відзначення 30-річчя від Дня незалежності України
- Баюл часто сварилася з російськими журналістами в Мережі, але підтримувала президента РФ Володимира Путіна. Оксана не визнавала перемогу Джо Байдена на виборах президента США, поки його не привітає Путін. При цьому у своїх повідомленнях вона називала його шанобливо "Володимиром Володимировичем".
- Також нещодавно знаменита фігуристка заявила, що "Україні треба дружити з Росією". Але продовжувала дивуватись, чому не отримала запрошення до Києва від президента країни.