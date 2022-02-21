Подмога из США: Баюл забыла о разногласиях и поддержала Украину

Баюл решила поддержать Украину, поэтому у себя на странице в Instagram разместила фото, на котором она позирует в пиджаке в желто-синих цветах, а на плече смайлик в виде украинского флага.
"С годами, все больше хочется молчать. Молчать красноречиво… Как говорится, лучше промолчать, чем глупость сморозить", – подписала фото Баюл.
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А перед этим она разместила скриншот поста в Facebook, на котором она держит в руках золотую олимпийскую медаль, которую она завоевала в Лиллехаммере в 1994 году.
Она его сделала 19 февраля 2014 года, в разгар событий на Майдане. Над фото красуется надпись: "Для Украины".
"Опять FB напоминает", – написала под фото Оксана, прикрепив флаги Украины и США.
Кто такая Оксана Баюл
- Оксана Баюл – первая олимпийская чемпионка независимой Украины. Она выиграла золотую медаль на Олимпиаде-1994 в Лиллехаммере. В то де время она переехала в США и живет там до сих пор.
- Некоторое время назад Баюл судилась с Украиной, требуя 50 миллионов долларов за якобы неправомерное использование ее имени. Но суд отклонил иск фигуристки.
- В августе прошлого года Баюл отказалась от украинского гражданства, обидевшись на руководство страны за то, что ее не пригласили на празднование 30-летия со Дня независимости Украины.
- Баюл часто ссорилась с российскими журналистами в Сети, но при этом поддерживала президента РФ Владимира Путина. Оксана не признавала победу Джо Байдена на выборах президента США, пока его не поздравит Путин. При этом в своих сообщениях она называла его уважительно "Владимир Владимирович".
- Также недавно знаменитая фигуристка заявила, что "Украине надо дружить с Россией". Но продолжала удивляться, почему не получила приглашения в Киев от президента страны.