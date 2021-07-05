"Украине надо дружить с Россией. Рада, что Путин и Байден договорились": Баюл понесло

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины призвала "славянские народы относиться с большей любовью друг к другу – дружить вместе, а не воевать"

Баюл - олимпийская чемпионка-1994 / Фото: Instagram

Первая олимпийская чемпионка независимой Украины Оксана Баюл, проживающая в Лас-Вегасе, призвала Украину и Россию "дружить, а не воевать". При этом знаменитая 43-летняя фигуристка умолчала, что РФ развязала и поддерживает войну на Донбассе.

А ведь еще недавно Баюл песочила российские СМИ: "Это не люди, а черти".

"Вот сейчас Украина будет отмечать 30-летие независимости. Идут переговоры про фильм, посвященный этому, я же первая олимпийская чемпионка. И мне будто делают одолжение – мол, так и быть, мы тебя оставим... А я просто всегда была против войны. Когда пресса пишет "Баюл начинает войну с Россией", это явный перегиб палки. Статьи про танцы с кем-то на столе – окей, шутка. Но разговоры про войну – это совсем не смешно", – приводит слова Баюл Спорт-Экспресс

"Славянские народы – побратимы. Надо дружить вместе, а не воевать. Мы должны относиться друг к другу с большей любовью", – считает фигуристка

"Когда встретились Путин и Байден, я была безумно довольна, что они договорились. Что будут визы, что страны вернутся к совместной работе и консульства откроются снова. У меня огромное количество русских друзей, я в интервью говорю на русском языке", – добавила Баюл

Оксана Баюл и ее дочка / Фото: Instagram

Отметим, что накануне на Донбассе погиб украинский медик. Из-за обстрелов российских оккупационных войск не стало начальника медицинского пункта механизированного батальона 93-й бригады "Холодный Яр" капитана Юрия Письменного.