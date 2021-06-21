Подкопаєва після танців на балконі показала молодшу дочку. Як же вона виросла!

Знаменита гімнастка, прилетівши до Києва з США, відірвалася під пісні Мачете, а потім продемонструвала фоловерам, як підросла її донечка Евеліна

Лілія Подкопаєва і її донька Евеліна / Фото: Instagram

Дворазова олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка тривалий час не показувала фоловерам свою молодшу дочку Евеліну, нарешті, це зробила. Як же підросло це малятко!

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Легендарна гімнастка прогулялася з Евеліною, якій у вересні виповниться два рочки, в районі Пейзажної алеї в Києві.

"Легкою ходою" – так Лілія підписала в інстаграм-сторіз це фото своєї доньки

А до наступного знімка Подкопаєва зробила не менш зворушливий підпис, назвавши те, що відбувається, "Дочки-матері".

Нагадаємо, Лілії Подкопаєвій – 42. Але хіба даси? Вже багато років вона живе на дві країни. Велику частину часу проводить в Америці, але своїм домом все одно вважає Україну.

При цьому в Атланті Лілія не тільки виграла два олімпійських "золота", але і познайомилася зі своїм третім чоловіком бізнесменом Ігорем Дубинським.

Подкопаєва є мамою трьох дітей. Спортсменка виховує усиновленого сина Вадима, дочку Кароліну від Тимофія Нагорного і дочку Евеліну від Ігоря Дубинського, яку народила восени 2019-го.

"Народження дітей – це диво, ну як це можливо?! Коли народилася Евеліна, я ридала, я просто не могла заспокоїтися, тому що це божественне створіння. Ми назвали її на честь бабусі, яка привела мене до гімнастичного залу і сказала: "Ми прийшли сюди, щоб завойовувати медалі", – розповідала раніше Лілія Подкопаєва

Відзначимо, що напередодні Лілія Подкопаєва дала волю емоціям на концерті "Machete" в Києві. Дивіться, як "запалювала" гімнастка на балконі!