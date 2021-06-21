Подкопаєва після танців на балконі показала молодшу дочку. Як же вона виросла!

Дворазова олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка тривалий час не показувала фоловерам свою молодшу дочку Евеліну, нарешті, це зробила. Як же підросло це малятко!
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Легендарна гімнастка прогулялася з Евеліною, якій у вересні виповниться два рочки, в районі Пейзажної алеї в Києві.
"Легкою ходою" – так Лілія підписала в інстаграм-сторіз це фото своєї доньки
А до наступного знімка Подкопаєва зробила не менш зворушливий підпис, назвавши те, що відбувається, "Дочки-матері".
Нагадаємо, Лілії Подкопаєвій – 42. Але хіба даси? Вже багато років вона живе на дві країни. Велику частину часу проводить в Америці, але своїм домом все одно вважає Україну.
При цьому в Атланті Лілія не тільки виграла два олімпійських "золота", але і познайомилася зі своїм третім чоловіком бізнесменом Ігорем Дубинським.
Подкопаєва є мамою трьох дітей. Спортсменка виховує усиновленого сина Вадима, дочку Кароліну від Тимофія Нагорного і дочку Евеліну від Ігоря Дубинського, яку народила восени 2019-го.
"Народження дітей – це диво, ну як це можливо?! Коли народилася Евеліна, я ридала, я просто не могла заспокоїтися, тому що це божественне створіння. Ми назвали її на честь бабусі, яка привела мене до гімнастичного залу і сказала: "Ми прийшли сюди, щоб завойовувати медалі", – розповідала раніше Лілія Подкопаєва
Відзначимо, що напередодні Лілія Подкопаєва дала волю емоціям на концерті "Machete" в Києві. Дивіться, як "запалювала" гімнастка на балконі!