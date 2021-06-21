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Хорватія --
Шотландія --
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Чехія --
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Подкопаєва після танців на балконі показала молодшу дочку. Як же вона виросла!

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
21 червня, 01:21
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Знаменита гімнастка, прилетівши до Києва з США, відірвалася під пісні Мачете, а потім продемонструвала фоловерам, як підросла її донечка Евеліна
Лілія Подкопаєва і її донька Евеліна
Лілія Подкопаєва і її донька Евеліна / Фото: Instagram

Дворазова олімпійська чемпіонка Лілія Подкопаєва, яка тривалий час не показувала фоловерам свою молодшу дочку Евеліну, нарешті, це зробила. Як же підросло це малятко!

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Легендарна гімнастка прогулялася з Евеліною, якій у вересні виповниться два рочки, в районі Пейзажної алеї в Києві.

"Легкою ходою" – так Лілія підписала в інстаграм-сторіз це фото своєї доньки

А до наступного знімка Подкопаєва зробила не менш зворушливий підпис, назвавши те, що відбувається, "Дочки-матері".

Нагадаємо, Лілії Подкопаєвій – 42. Але хіба даси? Вже багато років вона живе на дві країни. Велику частину часу проводить в Америці, але своїм домом все одно вважає Україну.

При цьому в Атланті Лілія не тільки виграла два олімпійських "золота", але і познайомилася зі своїм третім чоловіком бізнесменом Ігорем Дубинським.

Подкопаєва є мамою трьох дітей. Спортсменка виховує усиновленого сина Вадима, дочку Кароліну від Тимофія Нагорного і дочку Евеліну від Ігоря Дубинського, яку народила восени 2019-го.

"Народження дітей – це диво, ну як це можливо?! Коли народилася Евеліна, я ридала, я просто не могла заспокоїтися, тому що це божественне створіння. Ми назвали її на честь бабусі, яка привела мене до гімнастичного залу і сказала: "Ми прийшли сюди, щоб завойовувати медалі", – розповідала раніше Лілія Подкопаєва

Відзначимо, що напередодні Лілія Подкопаєва дала волю емоціям на концерті "Machete" в Києві. Дивіться, як "запалювала" гімнастка на балконі!

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A
B
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D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
3
7:0
9
2
Уельс
3
3:2
4
3
Швейцарія
3
4:5
4
4
Турція
3
1:8
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
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