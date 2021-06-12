12 червня 16:00 Про матч
Уельс 1
Швейцарія 1
12 червня 19:00 Про матч
Данія --
Фінляндія --
12 червня 22:00 Про матч
Бельгія --
Росія --
13 червня 16:00
Англія --
Хорватія --
13 червня 19:00
Австрія --
Північна Македонія --
13 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Україна --
14 червня 16:00
Шотландія --
Чехія --
14 червня 19:00
Польща --
Словаччина --
14 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Швеція --
15 червня 19:00
Угорщина --
Португалія --
15 червня 22:00 Україна
Франція --
Німеччина --
16 червня 16:00
Фінляндія --
Росія --
16 червня 19:00 Україна
Турція --
Уельс --
16 червня 22:00 Україна
Італія --
Швейцарія --
17 червня 16:00 Україна
Україна --
Північна Македонія --
17 червня 19:00
Данія --
Бельгія --
17 червня 22:00 Україна
Нідерланди --
Австрія --
18 червня 16:00
Швеція --
Словаччина --
18 червня 19:00
Хорватія --
Чехія --
18 червня 22:00 Україна
Англія --
Шотландія --
19 червня 16:00
Угорщина --
Франція --
19 червня 19:00
Португалія --
Німеччина --
19 червня 22:00 Україна
Іспанія --
Польща --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
20 червня 19:00 OLL.TV
Швейцарія --
Турція --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 19:00 Україна
Україна --
Австрія --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00 Україна
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00 Україна
Чехія --
Англія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
23 червня 19:00 OLL.TV
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00 Україна
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
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Машина з номерами Подкопаєвої переїхала каченят: зірковій гімнастці погрожують

Андрій Фоменко Андрій Фоменко
12 червня, 16:52
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Олімпійська чемпіонка спростувала звинувачення жахливого вчинку і збирається звернутися до Національної поліції України, хоча перебуває у США
Знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва
Знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва / Фото: Instagram

Сьогодні вдень знаменита українська гімнастка Лілія Подкопаєва змушена була зробити офіційну заяву. Справа в тому, що вчора в Мережі з'явилося відео, на якому машина цинічно переїхала маленьких каченят. А номерні знаки, зафіксовані на автомобілі Mercedes, належать колишній спортсменці. Однак Лілія спростувала, що такий дикий вчинок зробила вона або хтось з її оточення.

Днями сувора Подкопаєва показала, як мотивує дітей на тренуваннях у США.

Своє ставлення до події уродженка Донецька написала на своїй сторінці в Instagram. Причому, українською мовою. Подкопаєва пояснила, що ці номерні знаки закріплені на її автомобілі Lexus, а сама вона нині перебуває в тренувальному таборі у США. Як її номери опинилися на чужому автомобілі, ексспортсменка не знає, але буде розбиратися разом з Національною поліцією.

Водночас, Лілія та її рідні наразилися на засудження та навіть отримали погрози. Подкопаєва ж заявляє, що з любов'ю ставиться до братів наших менших і допомагає організаціям із захисту тварин.

Нещодавно Подкопаєва з дитиною на руках попросила допомоги.

А пару днів тому зірка опублікувала свою фотографію з пухнастим другом, яку підписала так:

"Якщо у вас є собака, ви багаті".

Раніше Подкопаєва вразила яскравим фото в червоно-чорних тонах.

Велику частину часу вона проводить в Америці, але своїм домом продовжує вважати Україну.

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