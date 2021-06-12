Машина з номерами Подкопаєвої переїхала каченят: зірковій гімнастці погрожують

Олімпійська чемпіонка спростувала звинувачення жахливого вчинку і збирається звернутися до Національної поліції України, хоча перебуває у США

Знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва / Фото: Instagram

Сьогодні вдень знаменита українська гімнастка Лілія Подкопаєва змушена була зробити офіційну заяву. Справа в тому, що вчора в Мережі з'явилося відео, на якому машина цинічно переїхала маленьких каченят. А номерні знаки, зафіксовані на автомобілі Mercedes, належать колишній спортсменці. Однак Лілія спростувала, що такий дикий вчинок зробила вона або хтось з її оточення.

Днями сувора Подкопаєва показала, як мотивує дітей на тренуваннях у США.

Своє ставлення до події уродженка Донецька написала на своїй сторінці в Instagram. Причому, українською мовою. Подкопаєва пояснила, що ці номерні знаки закріплені на її автомобілі Lexus, а сама вона нині перебуває в тренувальному таборі у США. Як її номери опинилися на чужому автомобілі, ексспортсменка не знає, але буде розбиратися разом з Національною поліцією.

Водночас, Лілія та її рідні наразилися на засудження та навіть отримали погрози. Подкопаєва ж заявляє, що з любов'ю ставиться до братів наших менших і допомагає організаціям із захисту тварин.

Нещодавно Подкопаєва з дитиною на руках попросила допомоги.

А пару днів тому зірка опублікувала свою фотографію з пухнастим другом, яку підписала так:

"Якщо у вас є собака, ви багаті".

Раніше Подкопаєва вразила яскравим фото в червоно-чорних тонах.

Велику частину часу вона проводить в Америці, але своїм домом продовжує вважати Україну.