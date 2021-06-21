Подкопаева после танцев на балконе показала младшую дочку. Как же она выросла!

Знаменитая гимнастка, прилетев в Киев из США, оторвалась под песни Мачете, а затем продемонстрировала фолловерам, как подросла ее малышка Эвелина

Лилия Подкопаева и ее дочка Эвелина / Фото: Instagram

Двукратная олимпийская чемпионка Лилия Подкопаева, долгое время не показывавшая фолловерам свою младшую дочку Эвелину, наконец, это сделала. А малышка-то еще как подросла!

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Легендарная гимнастка прогулялась с Эвелиной, которой в сентябре исполнится два годика, в районе Пейзажной аллеи в Киеве.

"Летящей походкой" – так Лилия подписала в инстаграм-сториз это фото своей дочурки

А к следующему снимку Подкопаева оставила не менее трогательную подпись, назвав происходящее "Дочки-матери".

Напомним, Лилии Подкопаевой – 42. Но разве дашь? Уже много лет она живет на две страны. Большую часть времени проводит в Америке, но своим домом все равно считает Украину.

При этом в Атланте Лилия не только выиграла два олимпийских "золота", но и познакомилась со своим третьим мужем бизнесменом Игорем Дубинским.

Подкопаева является мамой троих детей. Спортсменка воспитывает усыновленного сына Вадима, дочь Каролину от Тимофея Нагорного и дочь Эвелину от Игоря Дубинского, которую родила осенью 2019-го.

"Рождение детей – это чудо, ну как это возможно?! Когда родилась Эвелина, я рыдала, я просто не могла успокоиться, потому что это божественное создание. Мы назвали ее в честь бабушки, которая привела меня в гимнастический зал и сказала: "Мы пришли сюда, чтобы завоевывать медали", – рассказывала ранее Лилия Подкопаева

Отметим, что накануне Лилия Подкопаева дала волю эмоциям на концерте "Machete" в Киеве. Смотрите, как "зажигала" гимнастка на балконе!