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Подкопаева прилетела из США на концерт в Киев и восхитилась закатом на Днепре

Андрей Трофимов Андрей Трофимов
20 июня, 12:05
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Знаменитая украинская гимнастка вернулась из США и засветилась на ярком шоу вечерней столицы
Знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева
Знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева вновь появилась на родине. Еще недавно строгая Подкопаева показала, как мотивирует детей на тренировках в США. Вчера же вечером звезда нашего спорта развлекалась в Киеве.

На своей страничке в Instagram 42-летняя уроженка Донецка, которая большую часть своей жизни нынче проводит в США, показалась на берегах Днепра в нашей столице.

Лилия поделилась своими эмоциями на концерте "Machete" на необычной сцене.

Подкопаева на концерте в Киеве

Также Подкопаева восхитилась красивым закатом над рекой.

Напомним, недавно машина с номерами Подкопаевой переехала утят: звездной гимнастке угрожали.

У Лилии – трое детей: сын и две дочери (Каролина и Эвелина). Второй раз она родила в 2019 году. А первый ее ребенок – приемный сын Вадим от брака с Тимофеем Нагорным. Большую часть времени она проводит в Америке, но своим домом продолжает считать Украину...

И немного красивых авто на десерт. Фоторепортаж о том, как мы "объезжали" элитный электрокар и нашли суперлокации для фотосессий. Греция и Исландия под Киевом: туристический автогайд с электромобилем Jaguar.

Смотрите сюжет о специальном десерте к футбольному Евро-2020:

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0
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#
Команда
И
Г
О
1
Бельгия
2
5:1
6
2
Россия
2
1:3
3
3
Финляндия
2
1:1
3
4
Дания
2
1:3
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Нидерланды
2
5:2
6
2
Украина
2
4:4
3
3
Австрия
2
3:3
3
4
Северная Македония
2
2:5
0
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#
Команда
И
Г
О
1
Чехия
2
3:1
4
2
Англия
2
1:0
4
3
Хорватия
2
1:2
1
4
Шотландия
2
0:2
1
Показать больше
#
Команда
И
Г
О
1
Швеция
2
1:0
4
2
Словакия
2
2:2
3
3
Испания
2
1:1
2
4
Польша
2
2:3
1
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#
Команда
И
Г
О
1
Франция
2
2:1
4
2
Германия
2
4:3
3
3
Португалия
2
5:4
3
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