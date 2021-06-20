Подкопаева прилетела из США на концерт в Киев и восхитилась закатом на Днепре

Знаменитая украинская гимнастка вернулась из США и засветилась на ярком шоу вечерней столицы

Знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

Двукратная олимпийская чемпионка по спортивной гимнастике Лилия Подкопаева вновь появилась на родине. Еще недавно строгая Подкопаева показала, как мотивирует детей на тренировках в США. Вчера же вечером звезда нашего спорта развлекалась в Киеве.

На своей страничке в Instagram 42-летняя уроженка Донецка, которая большую часть своей жизни нынче проводит в США, показалась на берегах Днепра в нашей столице.

Лилия поделилась своими эмоциями на концерте "Machete" на необычной сцене.

Подкопаева на концерте в Киеве

Также Подкопаева восхитилась красивым закатом над рекой.

Напомним, недавно машина с номерами Подкопаевой переехала утят: звездной гимнастке угрожали.

У Лилии – трое детей: сын и две дочери (Каролина и Эвелина). Второй раз она родила в 2019 году. А первый ее ребенок – приемный сын Вадим от брака с Тимофеем Нагорным. Большую часть времени она проводит в Америке, но своим домом продолжает считать Украину...

И немного красивых авто на десерт. Фоторепортаж о том, как мы "объезжали" элитный электрокар и нашли суперлокации для фотосессий. Греция и Исландия под Киевом: туристический автогайд с электромобилем Jaguar.

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