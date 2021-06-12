12 июня 16:00 О матче
Уэльс --
Швейцария --
12 июня 19:00 О матче
Дания --
Финляндия --
12 июня 22:00 О матче
Бельгия --
Россия --
13 июня 16:00
Англия --
Хорватия --
13 июня 19:00
Австрия --
Северная Македония --
13 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Украина --
14 июня 16:00
Шотландия --
Чехия --
14 июня 19:00
Польша --
Словакия --
14 июня 22:00 Украина
Испания --
Швеция --
15 июня 19:00
Венгрия --
Португалия --
15 июня 22:00 Украина
Франция --
Германия --
16 июня 16:00
Финляндия --
Россия --
16 июня 19:00 Украина
Турция --
Уэльс --
16 июня 22:00 Украина
Италия --
Швейцария --
17 июня 16:00 Украина
Украина --
Северная Македония --
17 июня 19:00
Дания --
Бельгия --
17 июня 22:00 Украина
Нидерланды --
Австрия --
18 июня 16:00
Швеция --
Словакия --
18 июня 19:00
Хорватия --
Чехия --
18 июня 22:00 Украина
Англия --
Шотландия --
19 июня 16:00
Венгрия --
Франция --
19 июня 19:00
Португалия --
Германия --
19 июня 22:00 Украина
Испания --
Польша --
20 июня 19:00
Италия --
Уэльс --
20 июня 19:00 OLL.TV
Швейцария --
Турция --
21 июня 19:00
Северная Македония --
Нидерланды --
21 июня 19:00 Украина
Украина --
Австрия --
21 июня 22:00
Россия --
Дания --
21 июня 22:00 Украина
Финляндия --
Бельгия --
22 июня 22:00 Украина
Чехия --
Англия --
22 июня 22:00
Хорватия --
Шотландия --
23 июня 19:00 OLL.TV
Швеция --
Польша --
23 июня 19:00
Словакия --
Испания --
23 июня 22:00 Украина
Португалия --
Франция --
23 июня 22:00
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СЕГОДНЯ Новости спорта Новости спорта

Машина с номерами Подкопаевой переехала утят: звездной гимнастке угрожают

Андрей Фоменко Андрей Фоменко
12 июня, 16:52
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Олимпийская чемпионка опровергла обвинения в ужасном поступке и собирается обратиться в Национальную полицию Украины, хотя находится в США
Знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева
Знаменитая гимнастка Лилия Подкопаева / Фото: Instagram

Сегодня днем знаменитая украинская гимнастка Лилия Подкопаева вынуждена была сделать официальное заявление. Дело в том, что вчера в Сети появилось видео, на котором машина цинично переехала маленьких утят. А номерные знаки, зафиксированные на автомобиле Mercedes, принадлежат бывшей спортсменке. Однако Лилия опровергла, что такой дикий поступок совершила она или кто-то из ее окружения.

На днях строгая Подкопаева показала, как мотивирует детей на тренировках в США.

Свое отношение к произошедшему уроженка Донецка написала на своей страничке в Instagram. Причем, на украинском языке. Подкопаева объяснила, что эти номерные знаки закреплены на ее автомобиле Lexus, а сама она нынче находится в тренировочном лагере в США. Как ее номера оказались на чужом автомобиле, экс-спортсменка не знает, но будет разбираться вместе с Национальной полицией.

Тем временем, Лилия и ее родные подверглись осуждению и получили угрозы. Подкопаева же заявляет, что с любовью относится к братьям нашим меньшим и помогает организациям по защите животных.

Недавно Подкопаева с ребенком на руках попросила помощи.

А пару дней назад звезда опубликовала свою фотографию с лохматым другом, которую подписала так:

"Если у вас есть собака, вы богаты".

Ранее Подкопаева поразила ярким фото в красно-черных тонах.

Большую часть времени она проводит в Америке, но своим домом продолжает считать Украину.

Смотрите сюжет, как Лилия праздновала 42-летие в Киеве:

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