Подкопаєва прилетіла з США на концерт до Києва і захопилася заходом на Дніпрі

Знаменита українська гімнастка повернулася з США і засвітилася на яскравому шоу вечірньої столиці

Знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва / Фото: Instagram

Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва знову з'явилася на батьківщині. Ще недавно сувора Подкопаєва показала, як мотивує дітей на тренуваннях у США. Вчора ж увечері зірка нашого спорту розважалася в Києві.

На своїй сторінці в Instagram 42-річна уродженка Донецька, яка більшу частину свого життя нині проводить у США, з'явилася на берегах Дніпра в нашій столиці.

Лілія поділилася своїми емоціями на концерті "Machete" на незвичайній сцені.

Також Подкопаєва поділилася красивим заходом над річкою.

Нагадаємо, нещодавно машина з номерами Подкопаєвої переїхала каченят: зоряній гімнастці погрожували.

У Лілії – троє дітей: син і дві дочки (Кароліна і Евеліна). Вдруге вона народила у 2019 році. А перша її дитина – прийомний син Вадим від шлюбу з Тимофієм Нагорним. Велику частину часу вона проводить в Америці, але своїм домом продовжує вважати Україну...

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