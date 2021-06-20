20 червня 19:00
Швейцарія --
Турція --
20 червня 19:00
Італія --
Уельс --
21 червня 19:00
Україна --
Австрія --
21 червня 19:00
Північна Македонія --
Нідерланди --
21 червня 22:00
Росія --
Данія --
21 червня 22:00
Фінляндія --
Бельгія --
22 червня 22:00
Хорватія --
Шотландія --
22 червня 22:00
Чехія --
Англія --
23 червня 19:00
Швеція --
Польща --
23 червня 19:00
Словаччина --
Іспанія --
23 червня 22:00
Португалія --
Франція --
23 червня 22:00
Німеччина --
Угорщина --
Змінити мову на: RU Перейти до новин logo
СЬОГОДНІ Спорт Інші новину спорту

Подкопаєва прилетіла з США на концерт до Києва і захопилася заходом на Дніпрі

Андрій Трофімов Андрій Трофімов
20 червня, 12:05
Копіювати лінк
Знаменита українська гімнастка повернулася з США і засвітилася на яскравому шоу вечірньої столиці
Знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва
Знаменита гімнастка Лілія Подкопаєва / Фото: Instagram

Дворазова олімпійська чемпіонка зі спортивної гімнастики Лілія Подкопаєва знову з'явилася на батьківщині. Ще недавно сувора Подкопаєва показала, як мотивує дітей на тренуваннях у США. Вчора ж увечері зірка нашого спорту розважалася в Києві.

На своїй сторінці в Instagram 42-річна уродженка Донецька, яка більшу частину свого життя нині проводить у США, з'явилася на берегах Дніпра в нашій столиці.

Лілія поділилася своїми емоціями на концерті "Machete" на незвичайній сцені.

Також Подкопаєва поділилася красивим заходом над річкою.

Нагадаємо, нещодавно машина з номерами Подкопаєвої переїхала каченят: зоряній гімнастці погрожували.

У Лілії – троє дітей: син і дві дочки (Кароліна і Евеліна). Вдруге вона народила у 2019 році. А перша її дитина – прийомний син Вадим від шлюбу з Тимофієм Нагорним. Велику частину часу вона проводить в Америці, але своїм домом продовжує вважати Україну...

І трохи красивих авто на десерт. Фоторепортаж про те, як ми "об'їжджали" елітний електрокар і знайшли суперлокаціі для фотосесій. Греція та Ісландія під Києвом: туристичний автогайд з електромобілем Jaguar.

Дивіться сюжет про спеціальний десерт до футбольного Євро-2020:

Реклама
Найважливіші та найцікавіші новини завжди під рукою
segodnya.ua в telegram-каналi segodnya.ua на Google News
Спорт
Більше новин
Реклама
дівчата Євро
Історія однієї фотографії
Спортивні історії
Favbet стрим
Плейлист збірної
Favbet стрим
Дівчата покеру
PokerMatch

Сара
Шафак

Фінляндія
Міс Фінляндія-2012
Опитування
Таблиці Євро-2020

Група

A
B
C
D
E
F
#
Команда
І
Г
О
1
Італія
2
6:0
6
2
Уельс
2
3:1
4
3
Швейцарія
2
1:4
1
4
Турція
2
0:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Бельгія
2
5:1
6
2
Росія
2
1:3
3
3
Фінляндія
2
1:1
3
4
Данія
2
1:3
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Нідерланди
2
5:2
6
2
Україна
2
4:4
3
3
Австрія
2
3:3
3
4
Північна Македонія
2
2:5
0
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Чехія
2
3:1
4
2
Англія
2
1:0
4
3
Хорватія
2
1:2
1
4
Шотландія
2
0:2
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Швеція
2
1:0
4
2
Словаччина
2
2:2
3
3
Іспанія
2
1:1
2
4
Польща
2
2:3
1
Показати бiльше
#
Команда
І
Г
О
1
Франція
2
2:1
4
2
Німеччина
2
4:3
3
3
Португалія
2
5:4
3
4
Угорщина
2
1:4
1
Показати бiльше
Всі таблиці Євро
Неділя, 20 червня
19:00
Дивись на: Трансляція
19:00
Дивись на: Трансляція
Понеділок, 21 червня
19:00
Дивись на:
19:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
22:00
Дивись на:
Дивитись всі матчі

Натискаючи на кнопку «Прийняти» або продовжуючи користуватися сайтом, ви погоджуєтеся з правилами використання файлів cookie.

Прийняти